Pédagogies coopératives : 100 idées pour faire classe autrement

“100 idées pour faire classe autrement” : un ouvrage dédié aux pédagogies coopératives pour favoriser l’apprentissage à l’école de tous les enfants, y compris avec un handicap

Plus qu’un simple livre, « 100 idées pour faire classe autrement » est un outil de travail ludique pour découvrir des pratiques alternatives à mettre en œuvre au quotidien dans le cadre scolaire. Consacré plus particulièrement aux pédagogies coopératives, celui-ci s’appuie sur différentes techniques mais aussi sur une approche large et ouverte de l’école, de l’apprentissage, des connaissances, de l’autonomie et du développement personnel de chacun.

« Que l’on parle de techniques Freinet, de Pédagogie Institutionnelle, de Pédagogie du troisième type ou d’ambiance Montessori, toutes ont fondamentalement le même dénominateur commun, à savoir celui de développer un autre regard sur l’enfant en train d’apprendre et d’être au monde, un regard modelé par l’interface avec l’environnement, au sens large, environnement humain, d’abord, mais aussi matériel et physique », commentent les auteurs.

Les idées de cet ouvrage ont été écrites par des praticiens-chercheurs en veillant à favoriser le principe de coopération à l’école, le concret, la pédagogie et la créativité.

“Cet ouvrage, fruit d’une réflexion collective, se veut une invitation à découvrir des pratiques alternatives favorisant les situations de recherche signifiantes, aux antipodes d’une pédagogie traditionnelle d’application ne laissant que peu d’autonomie aux élèves, poursuivent les auteurs. Voici donc 100 idées qui cherchent à instiller l’idée qu’une pédagogie de la diversité, fondée sur des valeurs émancipatrices, est réellement possible, et même souhaitable. Une pédagogie dont les heureux bénéficiaires seraient en même temps ses principaux acteurs, qu’ils soient élèves (à besoins éducatifs particuliers ou non), enseignants, parents”.

