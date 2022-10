Personnes âgées et retraitées : Une Semaine Bleue pour changer les regards

Du 3 au 9 octobre 2022, de nombreuses animations et campagnes de sensibilisation sont organisées à l’occasion de la Semaine Bleue, afin de faire changer les regards sur les personnes âgées et retraitées.

« Changeons notre regard sur les aînés : brisons les idées reçues ! » : C’est le thème et l’objectif de la Semaine Bleue 2022. Organisée depuis 1951, celle-ci repose sur une grande campagne de sensibilisation ainsi que sur de nombreuses animations réparties dans toute la France du 3 au 9 octobre, en marge de la journée internationale des personnes âgées le 1er octobre. Elle concerne les personnes âgées et retraitées.

De nombreux événements festifs et ludiques

Au programme : marches, conférences, portes ouvertes dans des établissements sociaux et médico-sociaux, initiations à l’informatique, défilés, projections de films… Pour découvrir les événements organisés près de chez vous, rendez-vous ici : https://semaine-bleue.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=13#haut

« Cet événement est l’occasion pour les acteurs territoriaux d’organiser et valoriser des actions en faveur du bien-vieillir, des liens intergénérationnels, de la contribution des aînés dans la société (dans les domaines socio-culturels, sportifs, citoyens etc.), commentent les organisateurs. C’est un moment clé contribuant aux enjeux de la cohésion sociale et au changement de regard sur les aînés ».

Un prix « Intergénération » pour changer le regard sur les personnes âgées et retraitées

Parmi les événements majeurs de la Semaine Bleue figure également un concours national sur le thème « Changeons notre regard sur les aînés : brisons les idées reçues ! ». C’est dans ce cadre que Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, a également remis, le 30 septembre dernier, le prix « Intergénération », l’un des 6 prix décernés aux lauréats du concours national de la Semaine Bleue édition 2022. Concours destiné à soutenir des actions exemplaires en faveur de nos aînés mises en œuvre dans les territoires (à l’échelon d’un département, d’une commune, d’un établissement…).

Voici plus précisément les six projets lauréats 2022 :

Prix « Intergénération » de la Direction générale de la cohésion sociale – DGCS : « Marché – guinguette », centre hospitalier (44)

Le centre hospitalier organise pour les résidents d’EHPAD, accueils de jour, patients, personnels et leurs enfants, écoles primaires et aînés du territoire, plusieurs activités sous le thème de la Semaine Bleue et de la Semaine du développement durable : notamment un marché « guinguette » avec promenade en calèche, vélos pousseurs et joliettes, une marche d’orientation, un repas « zéro déchet », des ateliers de yoga et de boccia.

Grand Prix de la Fondation de France (3 800 €) : « Café débat intergénérationnel », centre communal d’action social – CCAS (93)

Les jeunes issus du programme de réussite éducative organisent un café débat intergénérationnel sur le thème « Quel regard portons-nous sur nos aînés ? » ouvert aux aînés de la commune. Des podcasts sont également réalisés.

Petit prix de la Fondation de France (3 500 €) : « Actions solidaires à Malétrenne », AGEVIE (37)

Dans le cadre d’un projet d’épicerie sociale et solidaire, les aînés accompagnés par l’association AGEVIE sont invités à participer à différentes activités avec un collège, un relais petite enfance, une association de jeunes : temps de lecture, création de décors pour l’épicerie, ateliers d’écriture, collecte et mise en rayon dans l’épicerie.

Prix de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (3 500 €) : « HOPLA, on bouge pour nos séniors », mairie de Volghesheim (68)

Toute au long de la semaine : des ateliers organisés destinés aux aînés et des ateliers intergénérationnels incluant les écoles, commerçants et associations : yoga, massage esthétique, coloriage de mandala, atelier floral, musicale, de cuisine, conférence, thé dansant, exposition photos en salle des fêtes etc.

Prix de la Caisse national d’assurance vieillesse – CNAV (3 500€) : « Les yeux dans la poche » ; compagnie Nectar d’acide (31)

En partenariat avec notamment la mairie, un centre social et une CARSAT, cette compagnie de spectacle propose un stage d’initiation à la photographie sur smartphone pour les aînés, avec la participation d’une photographe professionnelle.

Prix de la Caisse centrale de la mutualité agricole – CCMSA (3 100 €) : « Ensem…bleu, jeunes et séniors, pour briser les idées reçues », lycée professionnel de Limoges (87)

Après une année d’activités menées par une classe de CAP et un groupe d’aînés, le lycée organise une série d’actions « bleues » pour des résidents d’EHPAD, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en accueil de jour, et tous les aînés de la commune : visite guidée d’un musée, atelier cuisine, chansons blues à l’école de musique, atelier peinture et art plastique, marche bleue, buffet bleu réalisé par les élèves.

Pour en savoir plus sur cette semaine dédiée aux personnes âgées et retraitées : https://semaine-bleue.org/