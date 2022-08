Personnes âgées : une campagne pour faire changer les regards

Depuis maintenant plus de 70 ans, la Semaine Bleue met en avant le rôle des personnes âgées au sein de la société, et ce quel que soit leur âge ou leur état de santé. Sur l’ensemble de l’été, les organisateurs de cet événement invitent chacun et chacune à briser les idées reçues sur les « vieux » à travers une campagne sur les réseaux sociaux.

« Changeons notre regard sur les personnes âgées », telle est la volonté des organisateurs la campagne la Semaine Bleue. En effet, du 25 juillet au 23 septembre 2022, cette opération portée par un collectif national de 17 structures fédérées et coordonnée par l’Uniopss, la Semaine Bleue a pour but, depuis 1951, de valoriser la place des aînés dans la société et de favoriser les liens intergénérationnels.

Concrètement, il s’agit d’une opération qui s’appuie sur des vidéos d’Oldyssey (média de la transmission entre les générations), qui contribuent au changement de regard sur les personnes âgées.

Pour cette campagne, le #Brisonslesidéesreçues se déploie jusqu’au 23 septembre sur les comptes Twitter et Facebook de la Semaine Bleue.

Comment fonctionne cette campagne ?

Tout d’abord, il faut savoir que la Semaine Bleue s’appuie sur une sélection de vidéos de l’Oldyssey. Celles-ci illustrent l’énergie, l’inventivité et l’engagement des personnes âgées au sein de notre société. Tout cela se résumera à neuf vidéos destinées à briser neuf idées reçues.

À noter que chaque semaine, en complément de la diffusion des vidéos, la Semaine Bleue sollicite le plus de personnes possibles, quel que soit leur âge et leur activité, dans le but de partager des témoignages sous forme de texte, d’audio ou de vidéo :

– commentez les tweets et post qui rythment la campagne ;

– publiez depuis vos propres comptes Twitter et Facebook, vos témoignages avec le #Brisonslesidéesreçues

La Semaine Bleue : c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire

Effectivement, la Semaine Bleue est une « semaine nationale des retraités et des personnes âgées », qui a lieu chaque année la première semaine d’octobre sur l’ensemble du territoire français.

De plus, cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des personnes âgées, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre société.

En parallèle, partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. Chaque année, un concours prime les meilleures initiatives.

