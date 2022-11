La Fondation Pour l’Audition diffuse sur différentes plateformes des podcasts autour de notre rapport aux bruits et pour apprendre à prendre soin de notre audition.

La Fondation Pour l’Audition propose des podcasts autour de nos rapports aux bruits et à notre environnement du quotidien. L’objectif est de montrer aux auditeurs comment prendre soin de leur santé auditive et prévenir les risques auditifs dans différentes situations. Au total, 5 épisodes de « Prenons la Mesure du Son ! » ont été enregistrés. Chacun approfondit le thème au travers d’un environnement différent : l’entreprise, l’école, les restaurants et magasins, la rue et les transports et les concerts et le stade.

Ces podcasts sont accessibles sur les plateformes de streaming audio Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts et Music Amazon. Ils sont également disponibles en sous-titrés sur YouTube.

6000 personnes ont déjà écouté les podcasts

La création de ces podcasts part d’un constat : d’après une étude de l’Inserm, un adulte sur quatre est touché par une forme de trouble auditif. La Fondation Pour l’Audition, en partenariat avec la radio Vivre FM s’est donc donné pour objectif de prévenir sur les risques auditifs et d’aider à prendre soin de ses oreilles. L’idée est aussi de mettre en avant et de favoriser l’inclusion des personnes sujettes à des problèmes d’audition.

Les podcasts abordent d’ailleurs le thème des risques auditifs au travers de voix-off et de mini-reportages avec de nombreux intervenants. Ils ont d’ores et déjà été écoutés par plus de 6 000 personnes.

Des spécialistes mais aussi des particuliers, comme des élèves dans l’épisode autour de l’école, sont mis à contribution et participent à faire vivre les podcasts. « Sans le savoir, nous sommes exposés au quotidien à des risques pour notre audition, explique Léonard Francelet, responsable de la communication à la fondation Pour l’Audition. L’idée du Podcast “Prenons la mesure du son” est de donner les clefs à chacun pour mieux identifier ces risques et prendre soin de sa santé auditive ».

Loris Castaing