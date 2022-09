Problèmes de santé des femmes : Des témoignages à écouter en ligne

Le podcast “Cheminements” rassemble de nombreux témoignages de femmes qui évoquent la manière dont elles surmontent leurs problèmes de santé.

Après une première saison dédiée aux femmes qui entreprennent dans l’univers de la santé, le podcast « Cheminements » fait son retour avec une saison 2 qui met en lumière des témoignages de femmes évoquant leurs problèmes de santé.

Parmi les thèmes abordés : l’alcoolisme, le cancer du sein, l’hyperphagie, l’endométriose, le syndrome d’Ehlers-Danlos, l’alopécie (absence de cheveux et de pilosité), la spondylarthrite ankylosante, la stomie, l’accident vasculaire cérébral (AVC), ou encore les MICI – Maladies Chroniques Inflammatoires de l’Intestin.

Morceaux de vie et progression graduelle

« On vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d’être la première personne qui entend leur histoire, qu’elles racontent souvent pour la première fois, commentent les créateurs du podcast. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de “cheminement”, le nom de ce podcast, on lit : action de cheminer. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement on lit que le cheminement est un : déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, Marguerite de Rodellec parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui racontent des morceaux de leur vie avec une pathologie mentale ou physique”.

Le podcast « Cheminements » est animé un lundi sur deux par Marguerite de Rodellec, co-fondatrice et Présidente de MedShake Studio. Vous pouvez écouter l’ensemble des épisodes quand vous le souhaitez sur : https://podcast-sante.com/cheminements