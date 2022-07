Raconter l'histoire du handicap aux enfants : "il était une fois la différence"

“Il était une fois la différence – Les archéologues racontent le handicap”, un ouvrage pour comprendre le handicap au regard de l’histoire et savoir le raconter aux enfants.

Un ouvrage original et richement illustré qui propose d’aborder, à travers le point de vue d’une anthropologue, le thème du handicap sous l’angle de l’histoire, des rapports humains, de l’évolution des regards et des différentes civilisations. Si cet ouvrage a été conçu pour expliquer et raconter l’histoire du handicap aux enfants, il pourra également intéresser de nombreux adultes.

« Les découvertes archéologiques permettent aujourd’hui d’avoir une idée plus précise de ce qu’a été la vie des personnes handicapées à différentes époques. C’est une nouvelle histoire, celle de la différence, qui se dessine. Force est de constater que les efforts pour l’intégration des personnes handicapées dans nos sociétés modernes ne sont toujours pas à la hauteur des progrès de l’humanité. Mais il est intéressant d’interroger l’histoire des hommes pour savoir si cette différence que crée le handicap a toujours existé.

À travers les découvertes des archéologues et des anthropologues, on est étonné d’apprendre que, dès l’époque du Néolithique, on pratiquait des trépanations et des amputations qui permettaient à certains de poursuivre leur vie. On fabriquait également des prothèses qui leur facilitaient certains mouvements ou leur permettaient de se déplacer. Dans la Grèce antique, les blessés de guerre athéniens percevaient une pension. En revanche, chez les Romains, les personnes handicapées étaient l’objet de railleries, même si on savait.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage, rendez-vous ici.

« Il était une fois la différence – Les archéologues racontent le handicap », Valérie Delattre (texte) et Vincent Bergier (illustrations). Coédition Actes Sud Junior/Inrap. Dès 12 ans.