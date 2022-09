Recherche d’emploi : les pros livrent leurs secrets

« Recherche d’emploi : secrets de pros » vous propose méthodes et conseils pour rechercher un emploi en vous appuyant sur les réseaux sociaux, ou tout du moins pour y optimiser votre présence.

Comment vous rendre visible auprès des chasseurs de têtes ? Comment rédiger un CV 3.0 ? Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux professionnels pour votre recherche d’emploi ?

Pourquoi vos profils LinkedIn ou Viadeo sont peu visités ? Comment faire partie des premiers résultats de recherche des recruteurs et des chasseurs de têtes ? Comment être plus efficace dans votre réseautage et ainsi servir votre recherche d’emploi ? Comment rester discret vis-à-vis de votre employeur actuel tout en menant votre recherche d’emploi ? Comment faire de vos contacts des chercheurs d’opportunités pour vous ?

Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux

Trois professionnels incontournables partagent avec vous guide dans votre utilisation professionnelle des réseaux sociaux : Hervé Bommelaer est consultant en outplacement chez Enjeux & Dirigeants, cabinet spécialisé dans l’accompagnement en transition de carrière. Philippe Douale est expert LinkedIn et des réseaux sociaux. Fondateur de la société Orgaphenix, spécialisée dans le conseil en évolution professionnelle 2.0. Nicolas Pavesi est chasseur de têtes chez LINCOLN Associates. Diplômé ESCP, ex-dirigeant dans l’univers FMCG & Retail.

« Recherche d’emploi : secrets de pros », Hervé Bommelaer, Philippe Douale & Nicolas Pavesi 176 pages – 20€

Un ouvrage à retrouver ici : https://www.editions-eyrolles.com/