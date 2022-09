Recrutement handicap Paris 2024 : Rencontres Handispensables

Mardi 4 octobre 2022, les organisateurs de Paris 2024 et le groupe Randstad animeront une après-midi de recrutement dédiée aux candidats en situation de handicap dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Organisation, finance, communication, ressources humaines, commerce, marketing, logistique, sécurité, informatique : Voici quelques-uns des nombreux secteurs d’activités qui seront représentés lors du recrutement des Rencontres Handispensables, le job dating Paris 2024 dédié aux personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi.

Des centaines d’emploi à pourvoir dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Organisé par Paris 2024 et Randstad, celui-ci aura lieu le mardi 4 octobre 2022, de 16h à 19h, au siège du Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 : Pulse, 46 rue Proudhon, Seine-Saint-Denis.

Il aura pour but de pourvoir environ 500 postes d’ici mars 2023 – CDI, CDD et stages – dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des postes qui seront essentiellement localisés en région parisienne.

À cette occasion, les candidats pourront échanger avec les équipes de Paris 2024 et de Randstad autour des métiers proposés et découvrir les dispositifs d’accompagnement mis en place pour faciliter leur prise de poste et leur intégration.

Rendez-vous ici pour découvrir l’ensemble des métiers représentés et des postes proposés : https://rejoindre.paris2024.org/go/M%C3%A9tiers/8664402/

Ouvrir les Jeux à travers l’emploi et changer les regards sur le handicap avec Paris 2024

« En tant qu’organisateur des Jeux Paralympiques, Paris 2024 se reconnaît une responsabilité particulière pour promouvoir une société plus inclusive, ont commenté les porte-paroles de Paris 2024. Fidèles à leur engagement d’ouvrir les Jeux et les opportunités qu’ils offrent à tous, notamment aux hommes et aux femmes en situation de handicap, le Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 et Randstad organisent les rencontres Handispensables pour informer les personnes en situation de handicap des postes à pourvoir au sein du Comité d’Organisation de Paris 2024.

Des propos complétés par ceux de Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : « Accueillir les premiers Jeux Paralympiques d’été dans notre pays est une occasion unique de changer le regard sur la différence et contribuer à une société plus inclusive. Ça commence par l’entreprise. À Paris 2024, nous souhaitons prendre part à cette dynamique en permettant aux personnes en situation de handicap de nous rejoindre et de participer à l’organisation du plus grand évènement du monde ».

Déposez votre CV sans plus attendre

Si vous souhaitez participer aux rencontres Handispensables du mardi 4 octobre 2022, rendez-vous sur le site internet dédié afin de déposer votre CV en ligne.

Les profils présélectionnés seront invités à rencontrer les équipes de recrutement de Paris 2024 au sein de l’immeuble Pulse situé 46 rue Proudhon à Saint Denis, au pied du métro Front Populaire.

“Le Comité d’Organisation de Paris 2024 poursuit ses recrutements, fidèle à sa politique d’inclusion. Les rencontres Handispensables menées en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap viennent renforcer la diversité des profils présents au sein des équipes. Supporteur Officiel du recrutement, le groupe Randstad France est fier de mettre au service des Jeux de Paris 2024 son expertise en matière d’embauche et d’accompagnement des personnes en situation de handicap”, a conclu Frank Ribuot, Président du groupe Randstad France.