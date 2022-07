Recruter sans discriminer : guide pratique pour les professionnels

Le guide « Recruter sans discriminer » invite les professionnels du recrutement à adopter un regard plus ouvert sur les différences et notamment sur le handicap.

Un guide pratique qui s’adresse aussi bien aux dirigeants qu’aux managers et aux responsables RH, quel que soit leur secteur d’activité. L’ouvrage « Recruter sans discriminer – Respecter le cadre légal et éviter les pièges de la discrimination » s’appuie en effet sur des textes de loi avec de nombreux exemples et outils pratiques afin de conseiller les décideurs sur leurs démarches de recrutement objectif et inclusif.

Au-delà des conseils, il a également vocation à enrichir les connaissances légales de ses utilisateurs et à leur éviter de tomber dans les pièges de la discrimination lors de leurs recrutements.

Une discrimination consciente ou inconsciente

« Lors de tout recrutement, le risque de discrimination consciente ou inconsciente est une réalité pour bon nombre d’entreprises, souvent acceptée ou subie comme un élément inévitable. Cependant, respecter ou faire respecter le cadre légal est une responsabilité partagée par tous les acteurs du recrutement. Cet objectif doit ainsi faire partie intégrante de la stratégie RH pour attirer les talents, développer la marque employeur et induire une expérience candidat positive. Il est donc tout à fait possible de réussir ses recrutements dans le respect de l’égalité des chances et du cadre juridique ! ».

Ce guide a été mis au point par Anne-Lise Douat, consultante formatrice, experte en droit social, et par Marie-Françoise Hosdain, diplômée en psychologie du travail, en ressources humaines et coaching, consultante-formatrice et coach.

« Recruter sans discriminer », Anne-Lise Douat et Marie-Françoise Hosdain, éditions GERESO.