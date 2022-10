Résurgence de la poliomyélite en 2022 : Conférence-débat

À l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation« En finir avec la polio » organisée à l’initiative du Rotary International, le 24 octobre 2022, le Rotary France animera ce même-jour, de 15h à 16h30, une conférence-débat consacrée au thème : « Résurgence du virus de la Poliomyélite en Occident : quelles solutions pour prévenir une nouvelle pandémie ? ».

Parmi les intervenants :

Michel Zaffran, Directeur de l’Initiative Mondiale pour l’Eradication de la Poliomyélite (IMEP) au sein de l’OMS de 2016 à 2021 et Coordinateur « En Finir avec la Polio » pour le Rotary International – France, Belgique, Luxembourg, Andorre et Monaco (thème : la stratégie mondiale pour l’Eradication de la Polio).

Emmanuel Vidor, Expert Médical Mondial de la Polio chez Sanofi Pasteur (thème : vaccins antipoliomyélitiques et traitements innovants).

Maël Bessaud, chercheur spécialisé dans les poliovirus au sein de l’Institut Pasteur et Directeur du Centre collaborateur de l’OMS pour les entérovirus (thème : la situation actuelle épidémiologique dans le monde).

Témoignages sur le terrain de Nadine Pigny, infirmière (interventions dans le cadre des plans nationaux de vaccination des pays émergents) et d’Adda Abdelli, comédien et scénariste, victime de la polio et ambassadeur Rotary « En finir avec la polio » 2022-2023, sur le thème : Le syndrome post-polio.

Pratique

Lundi 24 octobre

De 15h à 16h30

Vous pourrez suivre le conférence en direct en cliquant sur ce lien : https://m.twitch.tv/rotary_connect

Pour en savoir plus sur le mouvement rotarien, rendez-vous ici : https://www.rotary.org/fr