Salon Autonomic Grand Ouest de Rennes, 18ème édition

Le salon Autonomic Grand Ouest c’est un lieu de ressources, de rencontres, de découvertes pour tout ce qui touche au Handicap – Grand âge – Maintien à Domicile et l’autonomie à tous les âges de la vie !

il se déroule sur 2 jours en 1 lieu et vous ouvre toutes les solutions pour mieux vivre au quotidien

Salon Autonomic Grand Ouest :

Date : Mercredi 12 et Jeudi 13 Octobre 2022

Lieu : Rennes Parc Expo, Hall 5

Type : Salon professionnel et grand public.

Billetterie : L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs.

• 150 exposants tous secteurs confondus : véhicules et transports adaptés, aides techniques et matériels adaptés, orthèses & prothèses, déficits sensoriels, aménagement de l’habitat et mobilier adapté, incontinence et soins, confort & bien-être, services à la personne, accessibilité, monde associatif, tourisme, loisirs, culture, sports…

• fabricants, importateurs, distributeurs, installateurs, sociétés de services, associations, mutuelles, fédérations professionnelles, institutions et collectivités

• Forum de conférences, échanges et débats

• Plusieurs espaces d’animations artistiques, sportives, jeux, expos …

un Salon accessible

– Parking PMR gratuit

– Prêt gratuit de fauteuil à l’accueil du salon + SAV de fauteuils gratuit

– Accompagnement à l’accueil du salon, par les étudiants du Lycée Jeanne d’Arc de Rennes, pour les personnes ayant besoin d’aide pour se déplacer pendant leur visite

– Interprètes LSF et documentation en Braille à l’accueil du salon ainsi qu’un plan tactile pour non-voyants

– Espace de conférences équipé de boucle magnétique et transcription simultanée de la parole sur écran

– Toilettes PMR

Programme du salon : https://rennes.autonomic-expo.com

Badge d’entrée et informations pratiques : https://cutt.ly/nCqAJMz

