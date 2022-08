SAMSAH et SAVS : Une journée dédiée à l’accompagnement du handicap

Le mardi 27 septembre 2022, aura lieu la 12ème journée nationale d’échanges et de formation dédiée aux SAMSAH et SAVS, services d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap.

Améliorer l’accompagnement à domicile des personnes en situation de handicap et rassembler les professionnels du secteur : Telle est la vocation de la journée nationale d’échanges et de formation qui sera organisée le 27 septembre 2022 par Autonomii, cabinet d’études, de conseil et de formation.

Accessible à la fois en version présentielle, à l’Espace ASIEM, Paris 7e, et à distance, cette journée sera plus particulièrement dédiée au fonctionnement des SAMSAH – service d’accompagnement médico-social pour les adultes handicapés – et aux SAVS – service d’accompagnement à la vie sociale.

Au programme, des tables rondes animées par le journaliste Vincent Edin, qui donnera la parole à des acteurs de référence de l’écosystème de l’accompagnement du handicap à domicile. En parallèle, de nombreux témoignages et échanges ponctueront l’événement à travers des interventions en lien avec des sujets de l’actualité, sur le thème de la temporalité, de la durée et des différents temps de l’accompagnement des personnes en situation de handicap à domicile.

De l’orientation vers les SAMSAH ET SAVS au temps de partage et à l’accompagnement

Parmi les différentes tables rondes organisées :

9h30 – 10h50 – Le temps de l’orientation

Pour répondre aux besoins d’une personne en situation de handicap, la mise en place d’un accompagnement par un SAMSAH ou SAVS suit une orientation administrative. La première table-ronde permettra d’aborder la question du temps de l’accompagnement du point de vue des institutions de tutelle et des prescripteurs en charge de ces orientations. Quel sera l’impact du virage domiciliaire sur les notifications MDPH aujourd’hui ? Comment concilier une logique des places et une logique des besoins ? Quelle application des critères de la file active ?

11h05 – 12h30 – Le temps du partage

La deuxième table-ronde de la journée vise à discuter du partage de savoirs entre les professionnels et les personnes accompagnées. En tant qu’actrice principale de son projet personnel, la personne accompagnée détient une expertise par rapport à sa situation. Pour mobiliser cette expertise, un changement de regard que l’on porte sur l’autre peut être nécessaire, tant de la part du professionnel que de la personne accompagnée elle-même. Comment permettre cet échange pour l’inscrire dans le temps de l’accompagnement ?

14h00 – 15h20 – Le temps de l’entourage

Lorsqu’une personne accompagnée par le service est également aidée par ses proches, leur présence, plus ou moins importante, peut avoir un impact significatif sur la forme et la durée de l’accompagnement. L’implication de l’entourage a souvent un rôle facilitateur, mais dans certains cas, elle peut aussi avoir une incidence sur la réalisation du projet personnel de la personne, allant jusqu’à générer des irritants, voire des conflits. Toute évolution de la situation de l’entourage, comme l’avancée en âge des parents, devrait alors être prise en compte. Cette table-ronde a vocation à explorer la relation des professionnels et des proches aidants et l’impact qu’elle peut avoir sur l’accompagnement.

15h35 – 16h50 – Le temps de l’accompagnement

La relation d’accompagnement se construit dans le temps et elle peut ainsi être marquée par des périodes de ruptures, ou au contraire, par une certaine chronicisation, ou encore par un attachement affectif qui peut avoir un impact sur sa durée. Pourtant, un accompagnement par un SAVS ou un SAMSAH a ses objectifs et sa durée. La dernière table-ronde de la journée propose de réfléchir à la temporalité de l’accompagnement selon le projet personnel, les types de public, les phases de vie des personnes accompagnées, ainsi que par rapport aux ressources du territoire et à la complémentarité des SAMSAH et des SAVS.

Des intervenants associatifs venus de toute la France

• Amarantha Bourgeois – directrice de l’association JADE

• Josette Bury – présidente de l’AFTC Lorraine

• Marie Delaroque – directrice du dispositif habitat Côté cours, Vivre et devenir

• Cyril Desjeux – sociologue, directeur scientifique de Handéo

• Mbark Essamadi – directeur du SAVS LIELOS 95, ARMME, vice-président de la commission CDAPH

• Bénédicte Kail – conseillère nationale éducation et familles, APF France handicap

• Florie Vuattoux – référente parcours, éducatrice spécialisée, SAMSAH de LADAPT Rhône-Métropole de Lyon

• Professionnels des services intervenant à domicile des personnes en situation de handicap, personnes accompagnées et leurs aidants

Autonomii est une filiale de GROUPE KAELIS, spécialisée dans la formation, les études et le conseil dans les secteurs du vieillissement et du handicap depuis plus de 15 ans. Elle succède à Médialis en tant qu’organisateur de la Journée Nationale d’échanges et de formation des SAMSAH et SAVS.

Pour consulter le programme détaillé et vous inscrire, rendez-vous sur https://www.autonomii.fr/