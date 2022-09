Se reconstruire après un accident : un témoignage sur la place du handicap

Dans son nouvel ouvrage : La vie reconquise – Itinéraire d’un accidenté de la vie, l’auteur revient sur les difficultés de se reconstruire après un accident.

La vie reconquise – Itinéraire d’un accidenté de la vie est un livre de Yannick Ramond sorti en avril dernier. Retraçant la vie de l’auteur, victime d’un accident après ses études universitaires, le livre raconte comment Yannick Ramond a dû se reconstruire et partir à la reconquête de sa vie bouleversée et de son corps. Le livre s’intéresse à la difficulté de se redécouvrir après avoir vécu toute sa vie en tant que valide. Il avait un rêve : devenir professeur d’EPS, mais ce changement brutal va l’obliger à repartir de zéro. « Ce n’est pas le scénario d’un film d’un célèbre festival sur la Croisette, mais c’est le film de ma vie », écrit Yannick Ramond dans son livre.

La difficulté de devoir s’adapter à une nouvelle vie

L’auteur dévoile les difficultés de passer de valide à personne en situation de handicap. Déjà d’un point de vue personnel, puisque Yannick Ramond doit faire face à sa propre situation et se reconstruire après son accident, mais aussi vis-à-vis du regard des autres. « Pour nous, être confronté au regard des autres, et parfois à leurs mimiques, devient dans la majorité des cas une situation de surhandicap. », analyse l’auteur. Se retrouver confronter à des gens qui n’ont pas la moindre idée de ce qu’il peut se passer dans sa tête est très difficile. Il s’interroge également sur la place de l’enjeu du handicap dans le monde d’aujourd’hui. Malgré tout, Yannick Ramond se refuse à s’enfermer dans le négativisme : « Sur un plan personnel, je peux observer tout de même qu’il y a des gens ouverts et sensibles aux choses du handicap […] Tout n’est pas noir sombre dans les rapports à l’autre. »

Une reconstruction teintée d’espoir

« Le destin m’a montré que quand tu as envie de faire quelque chose et que tu en as l’occasion ou la possibilité, fais-le, conseille l’auteur dans son livre. Ne remets pas cela à plus tard, car tu risques de passer à côté et l’occasion ne se présentera peut-être plus. » Fort de son expérience, Yannick Ramond donne sa vision de la vie. Malgré les obstacles qu’il a dû traverser et son accident, il a su se reconstruire et a tout fait pour atteindre, même en partie les objectifs qu’il s’était donné. La vie reconquise – Itinéraire d’un accidenté de la vie est avant tout un livre d’espoir ou l’auteur nous dévoile sa philosophie : « La solution est dans l’action. »

Vous pouvez commander le livre sur le site de Verone Edition.

Loris Castaing