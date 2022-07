Spectacle sur le thème de l’autisme : émerveiller les enfants

Élu meilleur spectacle pour enfants en 2020, « Scarlett » fait son grand retour sur scène afin d’émerveiller les enfants aux Pays d’Arc-en-Ciel. Ce spectacle sur le thème de l’autisme touche aussi bien les enfants que les adultes grâce à différents niveaux de lecture.

À Paris, un spectacle sur le thème de l’autisme intitulé « Scarlett » est à l’honneur pour sa deuxième édition. Présent au sein du théâtre de la Comédie Saint-Michel tout l’été, le spectacle a avant tout pour but de sensibiliser à l’autisme et à la différence.

Cette représentation sur le thème de l’autisme a une particularité par rapport aux autres. En effet, elle aborde un thème universel tout en subtilité dans une proposition qui touche aussi bien les enfants que les adultes grâce aux différents niveaux de lecture. De plus, il est important de rappeler que « Scarlett » est fait entièrement à la main et avec le cœur par la jeune compagnie “Scarlett en scène”.

Une histoire poétique

C’est l’histoire de Scarlett qui vit au pays d’Arc-en-Ciel. Scarlett est un personnage bien différent des autres pour une bonne raison : elle est tout en noir et blanc dans un monde tout en couleurs. Et malheureusement, tous les autres enfants se moquent d’elle en raison de cette différence.

Fatiguée de recevoir des insultes à longueur de journée, Scarlett consomme chaque nuit un bonbon magique, qu’elle détient dans son petit sac et elle s’envole dans son univers pour être totalement libre.

Néanmoins, après avoir découvert le paradis, Scarlett finit par perdre cette précieuse clef vers son monde d’illusions. Pour remédier à cela, Scarlett va devoir faire face à un réel défi : entamer un long voyage tout en rencontrant sur son chemin d’étranges personnages, tous prisonniers de leurs peurs et de leurs doutes.

Les particularités du spectacle « Scarlett » à travers le thème de l’autisme

Il faut savoir que « Scarlett » est avant tout un conte féerique qui touche au cœur parce que ce dernier est justement fait avec le cœur.

En effet, que ce soit les décors, les costumes ou encore les poupées, tous les détails du spectacle sont entièrement réalisés à la main, avec passion et amour afin d’offrir une belle émotion au public.

À noter que la musique et les chansons sont également des créations originales, toutes jouées en direct sur différents instruments.

Une originalité que souligne Marie Maillot De Corte, une musicienne du groupe : « Nous avons mis tout en œuvre pour faire voyager et rêver les enfants, mais aussi les adultes. Sur scène, nous le constatons à chaque fois : ce spectacle leur plaît aussi énormément, car il a différents niveaux de lecture ».

Une rencontre pas comme les autres

Le spectacle sur le thème de l’autisme « Scarlett » a réussi à voir le jour grâce à une belle rencontre. Celle de Marie Maillot De Corte et d’une enfant autiste qui a décidé de lui ouvrir les portes de son monde.

Effectivement, selon Marie, cette rencontre magique deviendra un vivier d’inspirations créatrices : « Cette jeune autiste habitait mes pensées et je dessinais sans cesse une petite poupée que j’avais prénommée Scarlett. Du dessin à la poupée, le conte est né. Je voulais qu’il raconte l’histoire d’une petite fille autiste et sensibiliser ainsi les enfants à la différence. Ce spectacle se construit comme un livre d’enfants où les images s’animent sous leurs yeux. Poupées, couleurs et décors prennent vie au rythme des chansons et des notes d’un alto, d’un accordéon, d’une guitare ou d’une clarinette ».

Apporter le théâtre aux enfants qui ne peuvent pas se déplacer

Même si le spectacle « Scarlett » a pour objectif de transporter les enfants et les adultes dans un tout autre univers, la compagnie souhaite également se lancer dans une aventure particulière : apporter le théâtre aux enfants qui ne peuvent pas se déplacer.

En effet, le groupe joue leur pièce intemporelle dans les hôpitaux, les IME (Instituts médicaux éducatifs), les orphelinats ou encore les centres spécialisés afin de les aider à mieux appréhender leur « différence ».

En plus de vouloir jouer dans plusieurs lieux différents, le spectacle « Scarlett » envisage également de jouer dans les théâtres afin de sensibiliser tous les enfants à la différence. Un sentiment que nous explique Marie Maillot De Corte : « Cette année, c’est grâce aux théâtres qui nous ont fait confiance que nous avons pu inviter et faire découvrir « Scarlett » à un maximum de structures spécialisées, et ainsi offrir du rêve aux enfants en situation de handicap ».

Toutes les infos pratiques pour assister à cette représentation

Le spectacle « Scarlett » est à découvrir au théâtre de la Comédie Saint-Michel, au 95 Boulevard Saint-Michel, dans le 5e arrondissement de Paris.

Concernant les horaires, le spectacle a lieu :

Chaque mercredi à 16h45 ;

Chaque jeudi à 10h30 les 21 et 28 juillet, puis à 11h30 du 4 au 25 août ;

Chaque dimanche à 16h30 jusqu’au 31 juillet, puis à 11h30 à partir du 7 août.

Pour pouvoir accéder au théâtre de la Comédie Saint-Michel, il vous suffit d’emprunter le RER B Luxembourg, le métro Vavin ou Cluny ou encore le parking Indigo angle Soufflot/Saint-Michel.

Au niveau des prix, ces derniers varient entre 11 à 18 euros selon la catégorie des places choisies.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le spectacle « Scarlett », rendez-vous sur ce site : https://www.scarlettenscene.com/

Si vous souhaitez réserver dès maintenant une place, rendez-vous ici : http://www.comediesaintmichel.fr/?q=node/570

Robin Hubert