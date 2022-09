Start-up & handicaps une 3ème édition pour ce concours national

Créée à l’initiative de la CCI du Morbihan et du Fonds de dotation de Kerpape en 2016, le concours Start- up & Handicaps, pour sa 3ème édition, mobilise de nombreux partenaires. Cette année ce sont 161 candidats qui sont sur la ligne de départ et un designer renommé pour parrain

Qu’est-ce que le concours Start- up & Handicaps? Ce sont pour cette 3ème édition 161 porteurs de projets qui se sont manifestés pour participer au concours national Start-up & Handicaps, organisé par le CoWork’HIT et ses partenaires. L’appel à candidature, lancé en avril dernier par le Centre d’innovation, d’expertises et de ressources basé à Plœmeur, a connu un large succès auprès des entreprises qui développent des produits, services ou solutions innovantes dédiés au handicap et à la perte d’autonomie.

Le Jury designera cinq lauréats qui seront récompensés lors le jeudi 3 novembre 2022, au parc des expositions de Lanester, en clôture de la journée d’ouverture des Accessibles, sous le parrainage du designer breton Ronan Bouroullec. C’est un temps fort de la biennal sur le handicap, l’innovation, l’inclusion et la construction du vivre ensemble, organisée par Lorient Agglomération dans le cadre du projet Handicap Innovation Territoire (HIT).

« Creuser des solutions pour que les choses aillent mieux. C’est une valeur que je partage avec le CoWork’HIT. Le design consiste à penser, à élaborer, à imaginer tout ce qui n’a pas poussé de lui-même sur Terre. C’est tout ce qui est conçu par l’être humain ».

C’est ainsi que Ronan Bouroullec définit son métier, un métier de service qui doit permettre d’adapter les objets au monde qui nous environne.

« La notion d’accessibilité ou d’inclusion est souvent mal adressée, mal identifiée. Il n’existe pas toujours une solution générique. Il ne s’agit pas d’innover pour innover, mais de créer et produire une réponse intelligente et juste. Le rôle de designer est celui d’un chef d’orchestre qui embrasse toutes les problématiques pour arriver à une réponse pragmatique. Nous sommes des généralistes qui travaillons avec des spécialistes. C’est grâce à l’intelligence collective que l’on peut donner une réalité technique à une création qui se revendique innovante ».

Save the date : le jeudi 3 novembre 2022, au parc des expositions de Lanester, en clôture de la journée d’ouverture des Accessibles.

