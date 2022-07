Stomie : Kangouroo Girl lutte contre les tabous au quotidien

Charlène, plus connue sous le nom de Kangouroo Girl sur les réseaux sociaux, a perdu l’essentiel de son tube digestif à la suite d’une erreur chirurgicale. Aujourd’hui, elle est venue nous parler de son quotidien avec une RCH et une stomie.

En photo principale : Charlène, alias Kangouroo girl, vit avec une stomie depuis l’âge de 18 ans.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Charlène, connue sous le nom de Kangouroo Girl sur les réseaux sociaux.

J’ai 28 ans, j’habite dans le sud de la France.

Ma vie a basculé et radicalement changé il y a presque dix ans maintenant.

Suite à une erreur chirurgicale, j’ai perdu l’essentiel de mon tube digestif, c’est-à-dire l’intégralité du colon et une grosse partie de l’intestin grêle. Il ne me reste plus que 50 cm. De ce fait, je suis stomisée à vie (jéjunostomie) ce qui nécessite, donc, que je sois perfusée 15h sur 24 et 7j/7 afin de m’hydrater et m’alimenter car je n’absorbe plus rien ou très peu…

Je mange comme tout le monde mais énormément. On appelle ça une hyperphagie compensatrice. Je mange environ 12 000 calories par jour, mais je n’absorbe quasiment rien. Je mange surtout pour le plaisir de manger !

Charlène, alias Kangouroo Girl

Pouvez-vous nous raconter votre parcours, comment le diagnostic est tombé ?

J’étais jeune, j’avais 12/13 ans.

J’avais des douleurs très fortes au ventre. J’ai commencé à avoir du sang dans les selles, des glaires, diarrhées, de plus en plus incontinentes.

J’ai fait des prises de sang, des analyses de selles, des examens multiples et suite à un examen (sous anesthésie générale), que l’on appelle une coloscopie, on pose enfin un nom sur l’enfer que je vis depuis des mois et des mois. On me diagnostique une RCH = Rectocolite hémorragique.

C’est une MICI. Une maladie inflammatoire chronique de l’intestin.

Pour ma part, la maladie touchait l’intégralité du gros côlon ainsi que le rectum.

À savoir qu’il existe aussi la maladie de Crohn, qui peut s’étendre de l’œsophage à l’anus. C’est ce qui différencie principalement les 2 maladies.

Que s’est-il passé suite au diagnostic ?

À partir de là, j’ai suivi des tonnes de traitements qui n’ont pas fonctionné. Je me suis même tournée vers les médecines parallèles, comme l’acupuncture ou la kinésiologie. Mais j’avais, au mieux, deux mois de rémission. J’ai essayé beaucoup de choses avant d’avoir recours à la chirurgie, car c’était ma dernière solution. La situation était très dure, j’étais jeune, ma scolarité a été perturbée, ma vie sociale aussi, tout a changé. Il fallait que je fasse quelque chose et cette intervention était censée me guérir en enlevant la partie atteinte de la maladie. Alors, oui, évidemment, tu vis sans colon, donc avec un peu plus de selles. Ce n’est pas vivre comme une personne lambda non plus. Mais j’étais prête à accepter ce compromis parce que la maladie était devenue trop dure à gérer pour moi.