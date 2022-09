Système de soins français : Un ouvrage pour proposer et sensibiliser

“Manifeste pour la santé 2022” : Un ouvrage destiné aussi bien au grand public qu’aux professionnels et aux pouvoirs publics pour interpeller sur l’état actuel du système de soins français

Aujourd’hui le système de soins français, les hôpitaux et les soignants qui y travaillent sont plus que jamais d’actualité. La crise sanitaire a révélé, aux yeux de ceux qui n’en n’avaient pas encore conscience, les points forts et les points faibles du dispositif actuellement en place. C’est dans cette optique que s’inscrit l’ouvrage engagé d’André Grimaldi, médecin et cofondateur du Collectif inter-hôpitaux. Destiné aussi bien aux pouvoirs publics qu’il interpelle directement, qu’au grand public qu’il souhaite sensibiliser, et aux professionnels de santé qui sont les premiers impactés par la crise.

“Comment en sommes-nous arrivés là ?”

« Pénurie de masques, de médicaments, de lits, de personnels soignants, de tout… Comment l’hôpital et le système de soins français se sont-ils retrouvés à ce point démunis ? Aurions-nous pu éviter le confinement collectif ? Et comment en sommes-nous arrivés là, alors qu’il y a vingt ans la France occupait la première place dans le classement de l’OMS des systèmes de santé ? Mais la pandémie a aussi mis en lumière nos forces : des équipes soignantes qui se mobilisent, solidaires, au plus près du public, et la gratuité des soins, dès lors que ceux-ci sont justes et nécessaires. Faisons de cette crise une chance ! C’est l’objectif de ce livre. Il présente un programme en 10 propositions fortes pour sauver notre bien le plus fondamental : notre santé ».

« Manifeste pour la santé 2022 », André Grimaldi, éditions Odile Jacob, 224 pages.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage consacré au système de soins français, rendez-vous ici : https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/manifeste-pour-la-sante-2022_9782415000455.php