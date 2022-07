Juliette souffre de troubles obsessionnels compulsifs, aussi appelés TOC. Atteinte de la phobie d’impulsion, elle nous raconte la souffrance que cela engendre au quotidien et les solutions qui existent aujourd’hui.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Juliette, j’ai 22 ans et je suis étudiante. Je souffre de troubles obsessionnels compulsifs (TOC). En ce qui me concerne, j’ai eu un TOC particulier qui s’appelle la phobie d’impulsion. Cela se traduit par la peur de faire du mal aux autres ou à soi-même, ou encore d’avoir des excès de violence et de perdre la tête, sans aucune raison spécifique.

Qu’est-ce qu’un TOC exactement ?

Le TOC n’est pas une maladie mentale. C’est un trouble psychiatrique.

Le TOC possède un mécanisme particulier.

Tout d’abord, on a les obsessions. Ce sont des pensées qui viennent automatiquement, comme “je suis folle”, “je vais tuer quelqu’un” etc. Puis, on a les compulsions. Ce sont les pensées et les automatismes que l’on met en place pour se soulager, éviter d’avoir peur, se rassurer. Les compulsions vont de paire avec les obsessions.

À savoir que les choses qu’on voit souvent à la télé, comme les gens qui font le ménage, ce sont des compulsions visibles. Mais il existe des compulsions qui ne sont pas forcément visibles. Par exemple, moi je me récitais l’alphabet en boucle dans ma tête et ça personne ne peut le savoir. Il y a aussi les évitements, que l’on met en place pour ne pas avoir à se confronter à une situation. Mais tout ça se met en place progressivement.

Les TOC peuvent toucher n’importe qui ?

En théorie, oui. Les facteurs sont multiples. Ils peuvent être biologiques, génétiques ou environnementaux. Mais généralement, je pense qu’il y a surtout des prédispositions. Des personnes qui ont, par exemple, reçu une éducation assez stricte. L’éducation est une cause récurrente. En ce qui me concerne, je n’avais pas forcément la place pour exprimer ma colère à la maison. Je l’ai associée à quelque chose de mauvais et je gardais toujours tout pour moi. J’ai dû refouler une forme d’agressivité et les TOC ont été une sorte d’explosion de toutes ces émotions. Après, je parle de mon cas personnel, je sais que pour les autres il peut y avoir aussi d’autres causes. D’où l’importance de faire un travail de fond avec un psy.

Comment votre phobie d’impulsion apparu pour vous ?

Vers mes 15/16 ans j’ai commencé à me sentir mal, mais je n’arrivais pas à expliquer d’où venait mon mal-être. J’étais victime de harcèlement scolaire au collège et je pense que ça a grandement participé au déclenchement de mon TOC. En effet, il y a souvent un événement déclencheur. J’étais très anxieuse. Puis, petit à petit, j’ai eu des pensées obsessionnelles qui revenaient tout le temps. Par exemple, quand je me trouvais à table avec ma famille et qu’il y avait un couteau à côté de mon assiette, je me disais : “Et si jamais je prends ce couteau et que je commets l’irréparable ? Et si j’en venais à poignarder mon père ou ma sœur ?”.

Pour une personne lambda, ce sont des pensées qui viennent, mais qui ne vont pas s’accrocher à l’esprit. Elles vont juste partir comme elles sont venues. Alors qu’une personne qui est atteinte d’un TOC, va avoir cette pensée qui va s’incruster dans son esprit, jusqu’à ce qu’elle soit convaincue qu’il s’agit de la réalité. Personnellement, il y avait des moments où j’étais persuadée que je pouvais commettre l’irréparable sur mes proches ou sur moi-même.

L’individu qui a un TOC a comme un filtre devant les yeux. Il perçoit les choses différemment parce que sa pensée est très proche de la réalité. En revanche, à la différence d’une personne qui est vraiment atteinte d’une maladie psychiatrique, la personne qui a un TOC a conscience de l’aspect moral de la chose. Il ne veut pas passer à l’acte, il en a peur.