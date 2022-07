Tour de France et déficience visuelle : L’information accessible pour tous !

Vous êtes fan du Tour de France mais vous n’arrivez pas à tout suivre à cause de votre déficience visuelle ? Découvrez le livre de route dédié au public aveugle et malvoyant !

Ce vendredi 1er juillet débute la 109e édition du Tour de France ! Les 176 coureurs devront parcourir près de 3350 km jusqu’au 24 juillet, en passant par 21 étapes à travers 4 pays. Cependant, suivre toutes les informations de cette épreuve cycliste peut être compliqué quand on a une déficience visuelle.

C’est pourquoi, A.S.O. (Amaury Sport Organisation) et HandiCaPZéro proposent leur livre de route du Tour de France, pour permettre au public aveugle et malvoyant de s’approprier l’événement.

Un livre de route proposé en braille et en caractères agrandis

S’approprier le parcours, découvrir les étapes, connaître les équipes… c’est la promesse du livre de route du Tour de France depuis 1996. Le guide est disponible en braille, caractères agrandis et audio (CD ou téléchargement) pour toute personne avec déficience visuelle qui en fait la demande.

Vous y retrouverez un édito de Christian Prudhomme, le directeur du Tour, le parcours, les étapes, les équipes, les enjeux, la géographie du tour, etc.

Comme chaque année, le guide est gratuit, ainsi que son expédition.

Une accessibilité et une lisibilité renforcée sur le site d’HandiCaPZéro

Dès le vendredi 1er juillet, vous pourrez aussi retrouver la rubrique “en direct du Tour” sur le site internet de HandiCaPZéro, où toutes les informations du site officiel du Tour de France seront accessibles en lisibilité renforcée. Vous pourrez ainsi suivre toute l’actualité de la course en direct. Certaines séquences seront aussi traduites en langue des signes.

25 ans de collaboration avec le Tour de France pour les déficiences visuelles

Depuis 1987, HandiCaPZéro œuvre à faciliter l’autonomie des personnes avec des déficiences visuelles au quotidien. Pour la 25e année, l’association s’est associée à Amaury Sport Organisation (ASO) pour rendre ce 109e Tour accessible aux amateurs de cyclisme en situation de handicap visuel.

Au total, plus de 125 000 livres ont ainsi été distribués en 25 ans. Une démarche qui continue d’apporter satisfaction à ses utilisateurs, à l’image de Thérèse : “Dans le livre de route, la description des étapes est essentielle pour moi, j’y apprends beaucoup et j’apprécie les commentaires de Christian Prudhomme”.

Il en va de même pour Daniel : “Quelle utilité cette édition ! J’ai toujours des difficultés à mémoriser le nom des équipes, le braille m’aide beaucoup.”