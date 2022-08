Un tournoi de padel-fauteuil va rassembler le top mondial au Mans

Pour l’inauguration de son nouveau centre, UrbanPadel rassemble des joueurs du monde entier, au Mans, pour un tournoi de padel-fauteuil les 27 et 28 août prochains. Ce tournoi est ouvert à tous.

Un tournoi international d’exhibition de padel-fauteuil aura lieu les 27 et 28 août prochains au Mans. Le tournoi est organisé par UrbanPadel dans son nouveau centre. Les meilleurs joueurs du monde de padel-fauteuil seront présents lors de ce tournoi. Ainsi, Oscar Agea, joueur espagnol, multiple champion du monde de padel-fauteuil, Sébastien Husseur, joueur international de tennis-fauteuil et numéro 5 français, mais également des joueurs Néerlandais, Belges et Anglais seront sur place pour soutenir les personnes qui participeront.

Un tournoi de padel-fauteuil international qui reste malgré tout ouvert à tous

Bien qu’internationale, cette compétition de padel reste ouverte à tous. Au programme : amateurs et professionnels, valides comme handicapés pourront se retrouver durant le week-end pour s’affronter en binômes. Des sessions gratuites d’initiation au padel seront par ailleurs proposées aux visiteurs en fauteuil. L’objectif est de faciliter la pratique du sport des personnes atteintes d’une déficience physique ou d’un handicap.

Le padel, un sport entre tennis et squash

Le padel est un sport originaire du Mexique qui se joue avec une raquette et qui se rapproche du tennis et du squash. Ce sport se joue en double sur un court encadré de murs et de grillage. On compte les points de la même manière qu’au tennis mais on peut jouer les balles après un rebond sur un mur ou un grillage comme au squash. Le padel-fauteuil se joue quant à lui dans un fauteuil roulant

À noter que le tournoi exhibition du Mans se jouera également par équipe de deux. Il aura lieu dans les nouveaux locaux d’UrbanPadel du Mans.

Loris Castaing