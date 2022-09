Handicap Fly donne des ailes à votre estime personnelle

L’Association HANDI-CAP-FLY fondée par un couple dynamique et engagé, Loïc et Emeline, a pour objet d’accompagner les personnes en situation de handicap vers le dépassement de soi en favorisant l’accès à des activités à sensation : vol en soufflerie, saut en parachute, parapente, wakeboard, …

L’association a également pour but de promouvoir une image positive du handicap en informant et sensibilisant les entreprises et le grand public au travers de différentes actions :

– Interventions diverses sur des expériences ou parcours de vie

– Sensibilisation des entreprises et du grand public sur différentes thématiques : insertion sociale, professionnelle, conduite de projet visant à valoriser les personnes en situation de handicap, actions diverses…

– Organisation, participation et accompagnement à des événements sportifs en compétition ou en loisir

– Organisation et/ou Participation à des actions collectives et/ou individuelles visant à valoriser les personnes en situation de handicap

Les de l’association actions pour 2022 :

26 août 2022 : Session Découverte vol en soufflerie à FULL FLY BORDEAUX

10 participants en situation de handicap ont réalisé 2 vols de 2 minutes

30 septembre 2022 : Session découverte vol en soufflerie à IFLY LYON

10 participants en situation de handicap réaliseront 2 vols de 2 minutes

22 octobre 2022 : Session découverte vol en soufflerie à ZEROGRAVITY POITIERS

10 participants en situation de handicap réaliseront 2 vols de 2 minutes

Uniquement sur inscription préalable

Comment soutenir Handi Fly :

L’Association HANDI-CAP-FLY recherche des donateurs afin de financer ses actions.

Et si l’aventure vous tente, vous pouvez également adhérer à l’association et participer vous aussi à sa promotion et son développement.

Contactez les sur la page Facebook HANDI-CAP-FLY

Par mail à [email protected]

Ou par téléphone : Loïc 06.26.63.40.09 // Emeline 06.16.21.09.42