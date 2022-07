Voyager avec un handicap : « Dublin a vraiment été un coup de cœur »

Manon Souilah, âgée de 22 ans, a grandi sans avoir la possibilité de marcher ou de pouvoir parler. En effet, elle est Infirme Moteur Cérébrale (IMC) depuis sa naissance. Mais malgré son handicap, elle a réussi à réaliser un de ses plus grands rêves : voyager avec un handicap.

Complètement fan de son groupe « U2 », Manon ne s’est pas imposée de limite puisqu’elle a décidé de voyager pour suivre son groupe de rock à Dublin et à Londres. C’est pourquoi, son auxiliaire de vie, Karen Lacroix nous raconte l’histoire formidable de Manon Souilah, une jeune fille qui souhaite changer le regard et les clichés souvent portés sur les personnes en situation de handicap.

Pourriez-vous nous présenter Manon Souilah ?

Manon est une jeune fille très pétillante, qui aime la vie et qui garde toujours le sourire. Depuis maintenant 22 ans, elle est née avec un handicap lourd suite à une erreur médicale à l’accouchement. Elle ne peut malheureusement pas parler ni marcher. Mais aujourd’hui, elle vient de réaliser son premier voyage à l’étranger, à Dublin et à Londres, pour suivre son groupe de rock préféré, U2. Manon est une personne qui ne lâche rien, qui rêve de tout. Elle souhaite montrer aux autres, que l’on peut voyager avec un handicap.

Pourquoi avoir choisi Dublin et Londres comme destinations ?

Manon a décidé de partir à Dublin principalement pour son groupe favori, U2. Londres, c’était parce que des personnes de son entourage et des amis à elle, lui ont dit qu’il y avait une culture « punk » dans certains quartiers de la ville qui lui correspondrait. Même si Londres a été un bon voyage, le séjour a moins marqué ses esprits parce que l’ambiance de la ville était relativement froide et les personnes étaient beaucoup moins attentionnées.

Il faut savoir que Manon a choisi la date précise du voyage puisqu’elle voulait partir au mois de mai pour aller dans la ville du chanteur Bono pour son anniversaire.

Par la suite, il n’y a eu aucune aide d’organisme ou d’association en particulier, puisque c’est nous qui avons tout organisé pour ce voyage (réservation des vols et des logements) avec l’aide des autres auxiliaires et aux frais de Manon bien évidemment.

On a fait en sorte d’être tout le temps présentes pour elle afin de ne jamais la laisser seule ou sans accompagnement, puisque, quelque part, c’est aussi notre devoir de prendre soin d’elle.

Quel a été son ressenti durant ces deux voyages ?

Pour elle, Dublin a vraiment été un énorme coup de cœur. Manon a beaucoup apprécié les habitants de la région puisqu’ils ont été adorables avec elle et avec le handicap en lui-même. Les personnes n’avaient pas du tout d’appréhension. Bien au contraire, elles venaient vraiment vers Manon. On a été amenés à sortir dans des bars irlandais pour boire des bières, écouter de la musique, et ça a été un moment très agréable aussi bien pour elle que pour moi.

Manon a vraiment été entourée. Elle a même pu danser avec des Irlandaises et cela a été une expérience nouvelle pour elle. Je pense que ça a participé à son coup de cœur en plus de suivre les aventures de U2.

Elle a également beaucoup aimé Dublin et de manière générale, c’est une ville qui représente parfaitement son caractère.

Pensez-vous que Manon aurait envie de retourner à Dublin ?

Elle compte retourner à Dublin en septembre avec une autre auxiliaire de vie, pendant quatre jours. Elle a envie de retourner dans les bars, retrouver la vie nocturne, visiter les lieux qu’elle n’a malheureusement pas pu voir la première fois.

Pouvez-vous rappeler ce qu’est U2 ?

U2 est le groupe de rock irlandais, originaire de Dublin, qui est composé de chanteurs, de guitaristes, de pianistes et de batteurs. Cela fait maintenant trois ans que Manon est complètement fan de ce groupe. À l’origine, c’est sa mère qui lui a fait découvrir la musique et depuis, elle n’arrête pas d’écouter les albums de son groupe préféré en boucle.

Il faut savoir que le studio d’enregistrement du groupe U2 est à Dublin, donc c’est en partie pour cela, que tous les fans de U2 se rendent à Dublin pour pouvoir visiter le studio ou encore déposer une lettre à la maison de Bono (le chanteur du groupe).

Il faut savoir, qu’on a même trouvé une application qui suit les pas de U2 directement sur chaque lieu et montre les tournages de clips où ont été réalisées justement les vidéos. Ce groupe fait vraiment partie de la culture irlandaise et il est également très apprécié par le public.

Et Manon incarne bien ce groupe puisqu’elle est très rock avec ses tatouages, ses piercings et son crâne un petit peu rasé.

Si vous aussi vous souhaitez voyager avec un handicap et en savoir plus sur Manon Souilah, rendez-vous sur sa page Instagram : https://www.instagram.com/manon_l.aventuriere/

Propos recueillis par Robin Hubert

