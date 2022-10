Accessibilité dans le Rhône et à Lyon : Le CARPA a fêté ses 30 ans

Vendredi 7 octobre 2022, le CARPA, Collectif des Associations du Rhône Pour l’Accessibilité, a fêté ses 30 ans d’existence et de combats en faveur de l’accessibilité dans le Rhône et à Lyon.

Le CARPA, Collectif des Associations du Rhône Pour l’Accessibilité, a célébré, le vendredi 7 octobre 2022, ses 30 ans d’existence, au sein du Centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne. Dans ce cadre, le collectif a réuni ses membres ainsi que de nombreux élus venus de Lyon, de sa métropole et de l’ensemble du département du Rhône pour un temps d’échanges à la fois studieux et festif avec un mot d’ordre clair et militant : « L’accessibilité universelle n’est ni un besoin, ni un confort mais une réelle nécessité », comme l’a souligné Marie-Laure Galland, secrétaire du CARPA et de CARPAccess.

29 associations mobilisés pour l’accessibilité dans le Rhône et à Lyon

Dans un premier temps, Vincent Barresi, président du CARPA, a rappelé la raison d’être de ce collectif aujourd’hui composé de 29 associations qui œuvrent pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et l’accessibilité à Lyon et dans le Rhône. « L’accessibilité doit être au cœur de toute construction et de toute rénovation, a-t-il déclaré. Il n’y a pas que le handicap qui est concerné mais aussi la personne âgée, la maman avec sa poussette ou la personne souffrante voire accidentée dont la mobilité est atteinte. En 30 ans, les choses ont évolué mais notre détermination reste entière. Aujourd’hui, nous sommes demandés à titre d’experts de l’accessibilité par l’ensemble des collectivités et des entreprises. Nous participons aux Commissions Communales d’Accessibilité CCA tant à Lyon et Villeurbanne que dans la Métropole, voire dans d’autres communes ».

Entre actions militantes et suivis de projets

Puis Vincent Barresi a cédé la parole à Georges Coudouel, vice-président du CARPA, qui a présenté le bilan des dernières commissions en date, ainsi que les actions militantes actuellement menées par le collectif. Parmi elles : l’amélioration des services de transports Optibus ; la contestation du report de l’AD’AP ville de Lyon à 2035 ; et la création d’une séparation, dans les commissions communales d’accessibilité et de sécurité, entre la partie « Prévention sécurité » et la partie « Accessibilité », afin que celle-ci soit considérée comme une problématique à part entière.

Georges Coudouel a, en outre, fait un tour d’horizon des projets dont l’évolution est suivie de près par le CARPA, notamment le réaménagement du quartier de Lyon Part-Dieu, l’accessibilité des HCL, ou encore du métro. Le CARPA a aussi pour projet de consulter toutes les mairies des villes de plus de 5000 habitants au sein du Rhône afin de les accompagner dans leur mise en accessibilité.

Un pôle de formation accessibilité et handicap

Marie-Laure Galland a quant à elle présenté « CARPAccess ». Créée en 2011, cette filiale du CARPA propose une offre de conseil, de formation et d’expertise à destination des secteurs publics et privés, autour du l’accessibilité, du cadre bâti, de la législation et du handicap. Une action tout à fait complémentaire à celle du CARPA.

Une salle inaugurée en l’honneur d’Éric Benon

Autre temps fort de cette journée d’échanges : l’inauguration de la salle Éric Benon, dans les locaux historiques du CARPA, au 11 rue des Teinturiers, à Villeurbanne. Un geste fort en hommage à cette personnalité emblématique qui a présidé avec dévouement le CARPA et CARPAccess de 2009 à 2020, avant son décès, le 4 octobre 2020.

Éric Benon, dans les locaux d’Handirect, en décembre 2019.

« Éric a tout fait pour promouvoir l’accessibilité à tous et partout en participant à toutes les commissions et conseils et en accompagnant les municipalités, conseils de quartiers et élus sans distinction d’appartenance, a commenté Georges Coudouel. Par son travail bénévole à plein temps, ce quadragénaire nous a montré le chemin que nous devions suivre pour que chacun puisse avoir une vie sociale pleine et entière. Les notions de solidarité, de partage, de ville inclusive étaient ses leitmotivs. Il ne supportait pas la discrimination. Son amabilité et sa gentillesse, toujours sage et sans excès verbaux, lui ont permis de faire passer ses idées constructives et novatrices. Nous pouvons le prendre pour modèle et suivre la route qu’il a tracée. Éric mérite bien d’avoir un lieu qui porte son nom afin que l’on se souvienne ».

À noter qu’Éric Benon s’était également exprimé dans nos colonnes afin de promouvoir l’accessibilité à Lyon et dans le Rhône.

La culture mise à l’honneur

Cette journée d’échanges a été ponctuée par les interventions de la troupe de l’association Léthé Musicale, qui a assuré l’animation. Différentes expositions ont également été présentées aux participants :

– Une exposition chronologique retraçant les différents temps forts de la vie du CARPA au fil des 30 dernières années.

– Trois expositions visant à mettre en valeur les talents de trois artistes en situation de handicap : Robin Comte, qui réalise des dessins sur papier; Hélène Joguet, qui fait de la peinture au pied sur porcelaine; et J Claudio Garcia Diaz, artiste chilien qui a appris à peindre de la main gauche suite à un problème de santé.



La fanfare de Lethé Musicale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le tout nouveau site internet du CARPA : https://carpa.assoconnect.com/page/1981224-actualites