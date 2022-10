Un ouvrage pratique présenté sous la forme de questions-réponses à partir des préoccupations les plus fréquemment constatées par les professionnels : découvrez “Guide santé et handicap : Ma bible des questions santé”.

Réalisé par Jessyca Falour, animatrice radio et télé, et fondatrice du site internet « La santé surtout », l’ouvrage “Guide santé et handicap : Ma bible des questions santé” propose de répondre à 650 questions que vous êtes susceptibles de vous poser au sujet de votre santé. Un guide pratique conçu à partir d’informations recueillies directement auprès de médecins et de nombreux spécialistes du secteur médical.

« Savoir comment se déroule un examen, gérer les maux du quotidien, déchiffrer le jargon médical des comptes rendus, se préparer à une intervention chirurgicale, poser des questions intimes à son médecin, connaître les gestes d’urgence, n’est pas toujours simple. Plus de 50 médecins (40 spécialités) et 2 avocats (Droit de la santé) du site lasantesurtout.com, répondent simplement à toutes vos angoisses, interrogations ou simples doutes ». Parmi les multiples questions auxquelles cet ouvrage propose de répondre : Pourquoi faut-il retirer son vernis à ongles avant une anesthésie générale ? J’ai craché du sang, ça vient d’où ? Comment passer une IRM quand on est claustrophobe ? Pourquoi est-il déconseillé de passer trop de temps aux toilettes (lecture, jeux…) ? La sclérose en plaques a-t-elle un impact sur la sexualité ? Pourquoi est-il conseillé d’écouter de la musique après un AVC ? Comment récupérer mon dossier médical ?

La Bible des questions santé c’est aussi : Des dossiers pour tout savoir sur la prévention et le dépistage des troubles de l’audition, des maladies cardiovasculaires, du diabète, du glaucome, du cancer… Des infos pratiques sur les examens médicaux et autotests. L’essentiel pour mieux connaître l’hypnose médicale, des conseils santé pour soulager les maux du quotidien, un carnet d’adresses de A à Z comportant de nombreux contacts utiles, un tour d’horizon des différentes phobies liées à la santé, un lexique médical pour vous aider à mieux décrypter le jargon de votre médecin…

« Ma bible des questions santé », Jessyca Falour, éditions Leduc.s. 676 pages, 25 euros.

