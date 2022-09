La nouvelle édition du HANDISHOW c’est le 6 octobre 2022

Le Handishow est une soirée caritative organisée autour d’un défilé de mode et de nombreuses autres performances. Lors du défilé le Handishow réunit sur une scène des sportifs handi et valides, habillés par de grands créateurs tels que Denis Durand (créateur d’Arielle Dombasle), Claude Bonnucci à Cannes (connu pour ses costumes “homme” aux Émirats-Arabes-Unis et en Russie), le créateur lyonnais de robes de mariée Max Chaoul (il a notamment habillé Katy Perry et Kate Winslet du “Titanic”) et Serge Blanco Bourgoin-Jallieu, fidèle partenaire du Handishow depuis le début en 2016.

Plus qu’un simple événement soutenant la cause des sportifs handi, le Handishow a pour ambition de contribuer à l’évolution de la perception du handicap par tous.

Handishow, c’est avant tout beaucoup de bienveillance, du spectacle, de l’humour pour envoyer un message important d’inclusion et de légitimation des personnes en situation de handicap dans le monde du sport.

Pour participer à la prochaine édition, au Groupama stadium de Lyon inscrivez-vous ici et tout en aidant le Handishow, vous vous offrirez un repas gastronomique préparé par le chef étoilé Christian Têtetdoie.

LE HANDISHOW c’est au Groupama Stadium de Décines le 6 octobre à partir de 19h30 sur inscription uniquement . La soirée 200€/personne/