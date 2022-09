Le chien guide – La prunelle de mes yeux : Un livre pour sensibiliser

La Fédération Française des Associations de Chiens Guides d’Aveugles lance un ouvrage illustré pour sensibiliser le grand public au rôle du chien guide d’aveugle et informer les personnes déficientes visuelles sur les modalités d’attribution de ces compagnons à quatre pattes.

Répondre à toutes les questions qui se posent au sujet des chiens guides et « rendre hommage à la formidable chaîne de solidarité qui s’est mise en place » autour d’eux : tels sont les objectifs de l’ouvrage « Le chien guide – La prunelle de mes yeux », publié par la Fédération Française des Associations de Chiens Guides d’Aveugles – FFAC – à l’occasion de son cinquantième anniversaire. Il est disponible depuis le 26 août 2022, en version écrite, et le sera prochainement en version audio.

Sensibiliser le public et les personnes déficientes visuelles

Destiné aussi bien au grand public qu’aux bénéficiaires potentiels et à leurs familles, cet ouvrage raconte le parcours d’un chien guide d’aveugle, de sa sélection jusqu’au déroulement de sa vie auprès de son maître, en passant par les étapes incontournables que sont l’arrivée en famille d’accueil et l’entrée à l’école. Il comprend également une réflexion sur « le chien guide de demain » et un rappel des principaux textes de loi en matière d’accessibilité dans les lieux publics.

À noter par ailleurs que les informations les plus importantes sont résumées sous forme de dessins, de bandes dessinées, de témoignages, et de photos légendées montrant les chiens accompagnés de leurs maîtres, formateurs et familles d’accueil. Des encadrés pratiques viennent également préciser certains points : « Les différents handicaps visuels », « Combien coûte un chien guide ? », « Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? », …

Une immersion dans le travail du chien guide

Au-delà des textes, ce livre richement illustré propose une véritable immersion dans l’univers des chiens guides et le quotidien des personnes déficientes visuelles qu’ils accompagnent. Entre bienveillance, intimité et respect mutuel, le lecteur est ainsi invité à partager des instants de complicité entre le chien et son maître, mais aussi à constater à quel point le travail de ces chiens est une mission sérieuse, où rien n’est laissé au hasard, et qui peut améliorer considérablement l’autonomie et la vie de tous les jours d’une personne déficiente visuelle. C’est aussi ce message que la FFAC souhaite faire passer à travers cet ouvrage. Pour démontrer l’ampleur des changements qu’ils peuvent apporter dans une vie mais également faire en sorte que ces chiens devenus indispensables à leurs maîtres soient systématiquement acceptés dans les lieux publics.

À ce jour, la FFAC a remis 6000 chiens guides d’aveugles, alors que le premier d’entre eux avait été remis il y a 70 ans par Paul Corteville, créateur du Club des chiens guides d’aveugles à Roubaix, en 1952.

Pour chaque livre acheté, 1 euro sera reversé à la Fédération Française des Associations de Chiens Guides d’Aveugles.

« Le chien guide – La prunelle de mes yeux », éditions de La Martinière. Auteure : Dominique Remark. Photographe : Florimond Furst-Herold. Illustratrice : Lison Bernet. Disponible en librairie et sur les plateformes de vente en ligne. Le livre sera prochainement disponible en version audio.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage, rendez-vous ici : https://www.chiensguides.fr/livre-chiens-guides-daveugles-50-ans

Si vous souhaitez en savoir plus sur la FFAC, vous pouvez également vous rendre sur le site dédié : https://www.chiensguides.fr/