Recensement et médiation animale : La Fondation A et P Sommer se lance

La Fondation Adrienne et Pierre Sommer lance le premier recensement national de la médiation animale

Depuis une dizaine d’années, la médiation animale connaît un véritable essor en France, avec une demande de plus en plus forte et un nombre grandissant de professionnels formés ou désireux de se former dans ce domaine. C’est pourquoi la Fondation Adrienne et Pierre Sommer a décidé de mettre en œuvre le 1er recensement national des programmes de médiation animale dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux français.

Des premières données déjà exploitables

Sur la base d’une étude réalisée en 2021, elle a ainsi établi un document riche d’enseignements.

Parmi eux :

La médiation animale est fortement implantée en France avec une activité en plein essor : 70% des actions sont en place depuis moins de 3 ans.

Les premiers bénéficiaires de la médiation animale sont les personnes âgées et/ou handicapées.

Les actions de médiation animale sont généralement organisées au sein des établissements.

Les chiens sont présents dans 51 % des actions de médiation animale devant les chevaux et les ânes qui représentent 32 %.

Le bien-être des animaux est systématiquement pris en compte.

Pour en savoir plus sur le programme de recensement national de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, vous pouvez vous rendre sur le site : https://fondation-apsommer.org/