Santé sexuelle et sexologie : Des journées professionnelles à Montpellier

L’Association Interdisciplinaire post-Universitaire de Sexologie (AIUS), organisatrice des Journées Francophones de Sexologie et de Santé Sexuelle (JF3S), invite tous les professionnels des secteurs public et privé, concernés ou intéressés par ce sujet à se retrouver au Corum de Montpellier les 8-9-10 septembre 2022. Qu’ils exercent dans le monde sanitaire, médico-social ou de l’éducation.

« Acteurs en santé sexuelle, tous ensemble mais qui fait quoi ? » : Tel sera le thème phare des premières Journées Francophones de Sexologie et de Santé Sexuelle (JF3S) organisées par l’Association Interdisciplinaire post-Universitaire de Sexologie (AIUS).

Celle-ci invite ainsi tous les professionnels des secteurs public et privé, concernés ou intéressés par la santé sexuelle, à se retrouver au Corum de Montpellier les 8,9 et 10 septembre 2022. « Qu’ils exercent dans le monde sanitaire, médico-social ou de l’éducation, tous sont ou vont être concernés par la thématique transversale du congrès », alerte l’association.

De l’éducation à la thérapie de couple, en passant par MeToo

Au programme de cet événement dédié aux étudiants et aux professionnels, des ateliers, tables rondes et conférences sur un large panel de sujets et prix du meilleur mémoire.

Parmi les nombreux thèmes évoqués, on trouve notamment :

– Éducation à la sexualité dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité : et si on en parlait ?

– Génération Z et préservatifs : prévention des risques et politique de santé.

– Les maladies chroniques et la santé sexuelle au regard de différentes pathologie (endométriose, cancer de la prostate…).

– Le questionnement de genre à l’adolescence.

– La sexothérapie après #MeToo.

– La thérapie de couple.

– La dyspareunie (douleurs ressenties pendant et après les rapports sexuels).

– Les violences sexuelles.

– Pourquoi faut-il parler des acteurs en santé sexuelle ?

– L’éducation à la sexualité : état des lieux.

– Internet et réseaux sociaux, frein ou outil pour l’éducation à la sexualité des jeunes ?

– Sexualité et addiction.

Et bien d’autres encore.

De plus en plus de professionnels concernés par la santé sexuelle

Chaque professionnel est ou va être de plus en plus souvent confronté à la santé sexuelle et à ses problématiques. À titre individuel et collectif d’abord, puisque, selon l’OMS, ce sujet fait partie intégrante de la santé globale et des comportements de santé.

À l’évidence, de plus en plus d’institutions et de professionnels (de santé ou non), vont être acteurs en santé sexuelle, en étant, au minimum, interpellés, sinon, en intervenant (directement ou non) dans les filières éducatives, sociales et médico-sociales, et/ou sanitaires. La demande et les attentes dans ce domaine sont très importantes puisque toutes les enquêtes nationales concordent sur la réalité de besoins non ou peu satisfaits (tant pour la population que pour les professionnels), d’inégalités fortes et d’une offre peu visible et inorganisée.

Pour en savoir plus et participer à cet événement, rendez-vous sur : https://www.jf3sexo.fr/