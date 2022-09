Revaloriser les métiers du soin et du social : mobilisation générale

8 fédérations et associations des métiers de l’humain organisent, le 28 septembre 2022, une mobilisation générale baptisée “Qui prend soin de nous”, partout en France, pour réclamer une revalorisation des métiers du soin et du secteur social.

Afin de poursuivre et d’amplifier leur combat pour une revalorisation des métiers du soin, de la santé, du social et du médico-social et pour faire entendre leurs revendications communes, 8 fédérations et associations des métiers de l’humain organisent, le 28 septembre 2022, une mobilisation générale partout en France avec le hashtag référence #QuiPrendSoinDeNous.

Prendre en compte l’urgence et revaloriser les métiers du soin et du secteur social

“Pénuries de professionnels, fermeture de certaines structures, manque de moyens humains, matériels et financiers… et en bout de chaîne, ce sont les personnes les plus fragiles de notre société qui sont sans solution de soins ou d’accompagnement adaptés, commentent les porte-paroles de cette mobilisation générale pour les métiers du soin.

Pour défendre les professionnels du secteur privé non lucratif qui continuent, malgré le manque de reconnaissance, à prendre soin de celles et ceux qui en ont le plus besoin, les fédérations et associations des métiers du soin et de l’accompagnement organisent une mobilisation le mercredi 28 septembre à Paris et sur tout le territoire *. Elles exigent des pouvoirs publics, État et départements, de prendre enfin la mesure de l’urgence, et d’engager concrètement un plan d’actions à la hauteur des enjeux”.

Quelle prise en compte des besoins actuels et à venir des personnes malades ou en perte d’autonomie, âgées ou en situation de handicap, des enfants et des majeurs protégés, des personnes et des familles en difficulté sociale ou en situation d’exclusion, des demandeurs d’asile et des réfugiés ?

Prendre soin de celles et ceux qui prennent soin d’eux et de nous

Voici la liste des principaux rendez-vous prévus en France, avec les indications de lieux et horaires. Toute personne qui se sent concernée par cette cause peut bien sûr se joindre au cortège.

– À Paris, rendez-vous à 12h, Place du Palais Royal, accès en transports en commun : Métro Palais Royal, musée du Louvre

– À Lyon : rendez-vous à 14h Quai Jules Courmont près de l’Hôtel-Dieu

– À Clermont-Ferrand : rassemblement devant la Préfecture à partir de 14h

– À Lille : rassemblement à partir de 14h devant l’Agence régionale de santé (556 Av. Willy Brandt)

– À Caen : rassemblement place Gambetta (devant l’Hôtel de la Préfecture du Calvados)

– À Rouen : rassemblement Place de la Madeleine (devant l’Hôtel de la Préfecture de Seine Maritime)

– À Evreux : rassemblement boulevard Georges-Chauvin (devant l’Hôtel de la Préfecture de l’Eure)

– À Alençon : rassemblement 27 boulevard de Strasbourg (devant l’Hôtel du Conseil Départemental de l’Orne)

– À Limoges : rassemblement à 11h devant la préfecture de Limoges

– À Toulouse et à Montpellier : opérations escargot avec une centaine de voitures, avec trois points d’arrêt à Toulouse (DREETS Occitanie, Conseil départemental et Préfecture de Région) et un à Montpellier à l’Agence Régionale de Santé Occitanie.

– À Nantes : rendez-vous à 14 h devant le monument aux morts, Cours des 50 otages (quai Ceineray)

– Région PACA : rassemblements et points presse publics : à 10h à Dignes-les-Bains (Avenue du Docteur Romieu) ; à 10h à Nice au CADAM (147 bd du Mercantour) ; à 11h à Toulon au FJT Central’Place (11 Place d’Armes) ; à 10h à Marseille (sous l’ombrière du Vieux-Port – quai de Rive-Neuve) ; à 10h30 à Avignon devant la Cité administrative (Cours Jean-Jaurès).

