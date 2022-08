Victimes de bombardements : retour des Pyramides de chaussures  

Le 24 septembre prochain, les 28e Pyramides de chaussures seront de retour. À Paris, Lyon et dans de nombreuses villes françaises, Handicap International invite les citoyens à se mobiliser pour venir en aide aux victimes de bombardements et faire cesser ces derniers.

En effet, après deux éditions perturbées par la crise sanitaire, les Pyramides de chaussure font leur grand retour lors de cette 28e édition. Le 24 septembre, du côté de Paris et Lyon et tout au long du mois de septembre dans plusieurs villes de France, les citoyens seront invités à lancer leur paire de chaussures pour soutenir les victimes de bombardements. Ce geste symbolique envoie un message de solidarité et d’indignation face à des pratiques contraires aux principes du Droit international humanitaire.

Une ONG qui agit pour les victimes de bombardements

Alors que l’Ukraine est sous le feu des bombardements depuis maintenant cinq mois (24 février 2022), l’Organisation non gouvernementale (ONG) Handicap International constate qu’il est naturellement urgent de rappeler l’importance du rôle des différents États en matière de protection des civils.

Afin d’apporter un soutien moral et de pousser le gouvernement à agir pour stopper ces massacres commis contre les civils, Handicap International invite tous les citoyens à venir se mobiliser en grand nombre. Le principe : jeter une paire de chaussures afin de témoigner de son engagement et ainsi permettre d’ériger les Pyramides de chaussures les plus hautes possibles.

À seulement quelques semaines de la cérémonie de signature d’un accord politique international visant à limiter ces pratiques, cette mobilisation devient de plus en plus importante et elle semble avoir un véritable impact.

Quelques mots sur Handicap international

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante. Cette Organisation non gouvernementale (ONG), oeuvre depuis près de 40 ans dans une soixantaine de pays.

L’association intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables afin :

d’améliorer leurs conditions de vie et de promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux ;

d’agir et de témoigner, pour que leurs besoins essentiels soient correctement couverts.

En plus d’être engagée à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, Handicap International entretient une relation avec huit associations nationales de différents pays d’Europe.

De plus, cette dernière accorde beaucoup d’intérêts à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets ainsi qu’au rayonnement des principes et actions de l’organisation.

Si vous souhaitez participer à la 28e édition des Pyramides de chaussures, rendez-vous ici.

Robin Hubert