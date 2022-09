Accessibilité des cabinets médicaux et de soins : un annuaire dédié

Le premier annuaire de l’accessibilité des cabinets médicaux vient d’être lancé par APF France handicap et le Ministère de la Santé et de la Prévention. Il sera consultable par le public à partir du 4e semestre 2022. Dans ce laps de temps, les professionnels sont invités à s’y inscrire.

Faire face au manque d’accessibilité des cabinets médicaux pour les personnes en situation de handicap : telle est la vocation de l’annuaire lancé par APF France handicap et le Ministère de la Santé et de la Prévention lancent le premier annuaire de l’accessibilité des cabinets médicaux.

Remédier à un manque d’accessibilité des cabinets médicaux pour les personnes en situation de handicap

Constatant que « deux tiers des personnes en situation de handicap sont confrontées à des difficultés pour accéder à des soins[1] » et que « 52 % des personnes en béquilles et en fauteuil roulant disent éprouver des difficultés pour se rendre dans les cabinets spécialisés[2] », APF France handicap et le Ministère de la Santé et de la Prévention lancent le premier annuaire de l’accessibilité des cabinets médicaux. Afin de l’agrémenter, ils invitent les professionnels de santé à se référencer dès maintenant sur ce nouvel outil qui devrait faciliter les recherches de lieux de soins pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.

« L’objectif est d’identifier et de valoriser l’accessibilité des lieux de soins pour les patients en situation de handicap, en situation d’obésité, ou encore en perte d’autonomie… précisent les deux partenaires. Cet annuaire hébergé sur le site Santé.fr leur permettra de trouver un professionnel qui saura les accueillir en fonction de leurs besoins et ainsi dans les meilleures conditions. Les professionnels de santé sont invités à renseigner les informations sur leurs conditions d’accueil et de soins pour préparer une ouverture au public fin 2022 ».

Un outil conçu avec les professionnels de santé et les patients

Afin de répertorier au mieux les cabinets médicaux accessibles, et dans l’optique de proposer un outil fiable et conforme aux attentes des usagers en situation de handicap, APF France handicap et le Ministère des Solidarités et de la Santé ont décidé de concevoir cet annuaire en lien direct avec les instances représentatives des professionnels de santé et des patients.

Concrètement, cet annuaire des cabinets médicaux accessibles est hébergé sur le site Santé.fr. Il a pour ambition de délivrer aux patients en situation de handicap, ou à leurs proches, une information simple, claire et précise permettant un accès facilité à la santé.

Les professionnels de santé appelés à s’inscrire sur l’annuaire

Pour que l’annuaire puisse remplir son rôle, il faut avant tout qu’il soit alimenté. En ce sens, ses initiateurs invitent les professionnels de santé de toutes spécialités à faire référencer leurs cabinets médicaux et lieux de soin : médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, infirmiers, orthophonistes, orthoptistes, audioprothésistes…

Chaque professionnel de santé peut communiquer directement les informations qui le concernent sur le site Santé.fr : www.sante.fr/annuaire-accessibilite-pro.

Les concepteurs de l’annuaire précisent que seulement dix minutes suffisent pour remplir le formulaire, qui requiert des informations sur l’accès au lieu d’exercice, la prise en charge du patient et les équipements.

« Le but de ce recueil est d’éviter une demande de rendez-vous de la part d’un patient qui ne pourrait finalement pas être soigné et de pouvoir l’orienter vers le confrère adéquat, indiquent-ils. Grâce à cette collecte d’informations et selon son type de handicap (moteur, visuel, auditif, intellectuel, avec trouble du spectre autistique, psychique…) l’usager pourra, au travers d’un filtre, accéder aux informations telles que : la possibilité pour le professionnel de communiquer en langue des signes française, la présence d’un ascenseur, d’une rampe d’accès, de places de parking à proximité du lieu de rendez-vous, ou encore l’identification des équipements permettant d’accueillir des patients obèses par exemple ».

Outre le référencement des cabinets médicaux accessibles, cet annuaire aura également vocation à apporter des améliorations sur le moyen terme, comme l’évoque Pauline Leduc, Chef de projet régional des politiques d’inclusion au sein d’APF France handicap Pays de la Loire : « Cela va au-delà de l’identification d’un lieu accessible. En effet, Santé.fr permettra également d’identifier les éventuelles pistes d’amélioration à mettre en place ».

À noter que les données recueillies sur Santé.fr seront consultables par le grand public à compter du 4ème trimestre 2022.

[1] Enquête APF France handicap – Ifop menée en janvier 2022 auprès de 2 254 personnes en situation de handicap et de leurs proches afin de recueillir leur opinion dans la perspective de l’élection présidentielle.

[2] Enquête APF France handicap – Ifop menée de septembre à décembre 2019 auprès de 12 000 personnes en situation de handicap ou non visant à établir un état des lieux de la question de l’accessibilité en France.