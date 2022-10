“L’épilepsie, parlons-en et passons à l’action” : 2e Sommet National de l’Épilepsie

L’association Épilepsie France organisera le 2e Sommet National de l’Épilepsie, à Paris, le 25 novembre 2022.

“L’épilepsie, parlons-en et passons à l’action !” : Tel sera le thème du 2e Sommet national de l’épilepsie, organisé par Épilepsie France, Association nationale de patients reconnue d’utilité publique, le vendredi 25 novembre de 9h30 à 17h au Ministère de la Santé et de la Prévention à Paris.

Un Livre Blanc pour une meilleure prise en charge

Entre temps d’échanges et conférences thématiques, cet événement aura pour point d’orgue la présentation officielle du « Livre Blanc de l’épilepsie » aux représentants politiques, aux autorités de santé, au grand-public et aux médias.

« Ce Livre Blanc dresse un état des lieux de la prise en charge globale de l’épilepsie autour de 6 thématiques-clés jugées par les patients comme étant prioritaires : Diagnostic et parcours de soins, Scolarité, Emploi, Mobilité, Activités sportives et loisirs, Isolement et liens sociaux, précise l’association Épilepsie France. Il propose des mesures concrètes pour améliorer la situation. Il démontre la nécessité d’une stratégie nationale pour l’épilepsie ».

Ce Livre Blanc de l’épilepsie s’inscrit dans la continuité du « Manifeste des patients et des aidants pour la reconnaissance de l’épilepsie » et de la « Tribune des Patients et des Aidants pour la reconnaissance de l’épilepsie » qu’Épilepsie-France avait présentés en octobre 2021, en même temps que son plan d’actions 2021-2022.

Au programme de ce 2e Sommet National de l’Épilepsie :

Matinée :

– Présentation des 6 thématiques-clés du Livre Blanc de l’épilepsie – focus sur 4 mesures-phares avec la participation de Mme Céline Poulet, secrétaire générale du Comité Interministériel du Handicap.

– Remise officielle du Livre Blanc de l’Épilepsie.

Après-midi :

3 tables-rondes : l’Éducation Thérapeutique du Patient, la Recherche, les nouvelles technologies.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.epilepsie-france.fr/