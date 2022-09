La maison de répit de poix-de-picardie inaugurée

Depuis plusieurs années, l’EPISSOS, en sa qualité d’établissement de la fonction publique hospitalière, engage ses différents sites dans un processus progressif de changements pour répondre à divers critères relatifs à : la réglementation, l’environnement, l’économie, l’architecture et l’évolution des publics accueillis et de ses besoins. En janvier 2021, l’EPISSOS poursuit ses engagements par La création d’une Maison de Répit

Cette maison de répit va regrouper trois services :

un accueil de jour pour personnes en situation de handicap,

un accueil de jour pour personnes âgées

une PlateForme de Répit.

Une délocalisation s’élevant à plus de 377 000€ (HT).

Un projet mutualisant architectes et entreprises dont l’ESAT, (Entreprise et Service d’Aide par le Travail) de l’EPISSOS pour ainsi transformer un bâtiment administratif en un véritable lieu de vie, adapté au public accueilli et dans un environnement favorisant l’inclusion sociale, l’autonomie et le répit des aidants.

Mardi 4 octobre 2022 à 15h00

1 rue de la Justice

80290 POIX-DE-PICARDIE