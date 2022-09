Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT toujours plus inclusives

A l’occasion de la reprise de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT après la trêve internationale, la Ligue de Football Professionnel et HandiCaPZéro accompagnent pour la 10ème saison consécutive les supporters aveugles et malvoyants avec la sortie des guides pratiques.

Depuis dix ans, la Ligue de Football Professionnel et HandiCaPZéro unissent leur expertise pour mettre à disposition des personnes aveugles et malvoyantes un guide de la Ligue 1 Uber Eats et un autre dédié à la Ligue 2 BKT. Ce dispositif pionnier lors de son lance- ment reste aujourd’hui unique en France.

Le guide de l’association HandicapZéro pour aider les personnes aveugles et malvoyantes

Présentation de la saison, calendrier des journées, clubs et effectifs, l’ensemble des contenus pratiques sont adaptés pour tous les supporters aveugles et malvoyants. Chaque guide s’adapte aux besoins avec trois versions : un format en braille, un autre format en caractères agrandis et une version en audio (CD et téléchargement depuis handicapzero.org).

En complément de ces guides gratuits, les supporters aveugles et malvoyants peuvent retrouver une rubrique dédiée sur handicapzero.org regroupant les résultats et les classements de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT.

Pour l’occasion, HandiCaPZéro a recueilli le témoignage de plusieurs utilisateurs qui nous racontent également comment ils vivent la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT tout au long de la saison.

Damien, supporter du SC Bastia

“Je suis fan de sport en général et j’adore les guides proposés par HandiCaPZéro. Ils me permettent de lire et de garder ce lien avec le braille. Quand j’ai la chance d’aller voir un match au stade, je suis accompagné d’un ami qui me décrit les actions de jeu. J’avoue que l’ambiance dans le stade reste un grand moment.”

Frédéric, supporter du FC Nantes

“Depuis 2013, je n’ai pas manqué un seul guide en braille. Je commande les éditions des deux Ligues qui me permettent d’avoir connaissance des calendriers et de la composition des équipes sur un même support. Supporter du FC Nantes, je vais parfois au stade. La plupart du temps j’écoute la radio. Les journalistes me font vraiment vivre le match !”

Laurent, supporter du Toulouse FC

“Malvoyant, je consulte le contenu du guide en ligne sur handicapzero.org tout comme la rubrique en direct pour les résultats, j’ai aussi une appli plutôt accessible avec la vocalisation sur mon Smartphone. Je viens d’apprendre que le TFC proposait de l’audio description au stade depuis son retour en Ligue 1. J’irai le tester. J’ai l’habitude d’écouter les rencontres à la radio. Les journalistes décrivent avec passion les actions de jeu.”

Solaine, supportrice du Paris Saint-Germain

“Ce guide est important pour moi et très utile pour que je puisse suivre le championnat. Il est bien détaillé et me permet d’être impliquée. Cette saison, je suis déjà allée voir des rencontres au Parc des Princes sans audiodescription. C’était génial pour l’ambiance, une sensation retrouvée quand j’écoute les rencontres du PSG à la radio.”

David, supporter du Stade Rennais FC

“Je suis un fidèle des deux guides, même si je supporte le Stade Rennais. J’y retrouve beaucoup d’info sur les autres équipes, sur des joueurs que je connais moins. Des infos qui me sont utiles pour parler foot avec des amis voyants. Je regarde les matchs à la télé souvent avec un ami voyant qui me décrit la position de certains joueurs, la couleur de leur maillot ! Pour moi l’énergie déployée par les commentateurs donnent le ton et la perception que j’ai du match. Cela change tout.”

Pascal, supporter de l’Olympique de Marseille

“Je télécharge le guide de la Ligue 1 en audio à partir du site handicapzero.org. Je suis tout le championnat tout en sup- portant l’OM ! J’espère assister à une rencontre au Vélo- drome en audio description cette saison, en attendant j’écoute les matchs grâce à un influenceur dont les commentaires sont très animés.”

Riowen, supporter de l’En Avant de Guingamp

“Comme je suis supporter de Guingamp, j’apprécie que le guide soit également proposé pour la Ligue 2 souvent moins médiatisée, les infos sont plus difficiles à trouver. Il n’y pas d’audio description au stade de Guingamp mais j’y vais surtout pour l’ambiance dans le Kop avec les supporters. Pour les commentaires, quand je ne suis pas au stade j’écoute à la radio.”

Rendre la billetterie plus accessible

Donner un meilleur accès à l’information

Faciliter l’accès et l’entrée au stade

Améliorer l’accessibilité des services

Assurer une expérience inclusive

De nombreuses actions ont été proposées pour chacun de ces axes. Ce plan d’actions national a été présenté à CAFE et ENSILIS fin mai à Londres par la FFF, la FFSFH et la LFP ; il sera partagé avec les partenaires allemands et belges mi-octobre lors d’un workshop à Lisbonne.

Il s’agira ensuite de partager ce plan national avec l’ensemble des référents Handicap des clubs de football professionnel et de la FFF (ou DAO – Disability Access Officer selon le terme UEFA). Le partage des meilleures pratiques identifiées en Europe grâce au programme Erasmus+, notamment sur le volet billetterie par exemple, permettra de fournir des recommandations applicables et réalisables par tous.

Une seconde enquête sera lancée en novembre 2023, un an après, afin de mesurer l’impact de la stratégie et la collaboration étroite entre les fédérations, les ligues et leurs associations de supporters en situation de handicap. Cela permettra de comparer les situations et d’en évaluer l’amélioration.

Des workshops seront également organisés dans chacun des trois pays pour identifier et partager les meilleures pratiques au niveau européen sur les différentes thématiques. Le premier s’est tenu le 22 septembre au Stade de France.

Ce projet Erasmus+ servira de pilote et mettra en place un plan d’action et une palette d’outils de soutien pour les autres associations nationales, les ligues et les groupes de supporters en situation de handicap dans toute l’Europe et au-delà, afin d’appliquer des mesures similaires dans leurs pays.

