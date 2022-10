Mobilisation pour le Téléthon : Screlec lance la campagne 1 Pile = 1 don

L’éco-organisme Screlec lance une opération de mobilisation pour soutenir le Téléthon 2022. Du 17 octobre au 28 janvier, les Français sont invités à collecter leurs piles pour les recycler et agir à la fois pour l’environnement et la recherche contre les maladies rares.

Dans l’optique de soutenir le Téléthon 2022, qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochains, l’éco-organisme Screlec lance la 9e édition de son opération 1 Pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon ! L’opération a commencé le 17 octobre 2022, et se terminera le 28 janvier 2023. Durant cette période, les Français sont invités à une mobilisation pour collecter leurs piles usagées afin qu’elles soient recyclées. Pour cela, rapprochez-vous d’un des 5 300 Points Relais répartis sur toute la France. Grâce à sa solution de recyclage Batribox, l’éco-organisme convertira ces piles en dons au profit du Téléthon. Pour une tonne de pile collectée, un don de 250 euros sera reversé à l’évènement caritatif. L’année dernière, l’opération avait permis de récolter environ 8 millions de piles pour un total de 42 950 euros.

Comment ça marche ?

Les piles sont envoyées dans des centres de traitement spécialisés partenaires de l’évènement, pour les recycler. L’ensemble des piles usagées vont alors suivre les différentes étapes du recyclage grâce à ces partenaires : les métaux comme le fer, le cobalt, le zinc et l’aluminium vont être réutilisés pour créer de nouveaux objets. Elles pourront ainsi devenir de nouvelles piles ou des batteries neuves, mais aussi des tuyaux de cuivre, des pièces de voiture, des clés… « L’enjeu de cette collecte est de faire un double geste : environnemental, en rapportant ces piles afin qu’elles soient recyclées, et solidaire au profit du Téléthon », explique Chloé Chardin, Responsable Communication de Screlec.

De nombreux partenaires pour cette mobilisation pour le Téléthon

Pour cette nouvelle édition, l’enseigne B&M France s’ajoute à la liste des partenaires de l’opération avec le Lions Clubs International. Au sein des 112 magasins de la marque répartis partout en France, et jusqu’au 28 janvier, les particuliers pourront venir déposer leurs piles usagées sur les points de collecte Batribox. « Il est essentiel pour notre groupe de magasins B&M de soutenir le Téléthon au travers d’actions nationales et locales. Cette démarche est inscrite dans les valeurs fortes de l’entreprise : solidarité, développement humain et confiance », s’est exprimé Cédric Mahieu, Directeur Général de B&M France. Les entreprises et établissements sont également sollicités : pour cela, ils peuvent s’inscrire sur le site de l’opération et ainsi commander un kit de collecte.



