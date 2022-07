Un timbre en hommage aux chiens guides d’aveugles

Un nouveau timbre postal verra le jour à partir du 26 septembre 2022 : il aura pour but de rendre hommage aux chiens guides d’aveugles et de sensibiliser au handicap.

Il sera disponible auprès de La Poste à partir du 26 septembre 2022. Un nouveau timbre postal représentant un chien guide d’aveugle et son maître vient d’être conçu par l’Agence Huitième Jour. Celle-ci s’est inspirée de photos de la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles afin de leur rendre hommage.

Rendre hommage aux chiens guides d’aveugles par le biais d’un timbre inédit

Objectif de cette série de timbres qui sera imprimée par Philaposte et tirée à 600 000 exemplaires : Rendre hommage au travail bienveillant des chiens guides d’aveugles ainsi qu’à celui des organismes et personnes qui contribuent à les former et à les faire parvenir à leurs futurs maîtres (associations, éducateurs, familles d’accueil…). Mais également sensibiliser au handicap et à la déficience visuelle.

À noter que la valeur facial du timbre – 1,16 euros correspondant au tarif lettre verte – sera également imprimée en braille. Il sera vendu sous la forme de feuilles, chacune composée de 15 timbres.

Des ventes en avant-première

Les personnes qui le souhaitent pourront se le procurer par abonnement ou par correspondance , ou en s’adressant à : Philaposte Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 Périgueux Cedex 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail [email protected]

Il sera également possible de l’obtenir sur réservation auprès de votre buraliste et sur le site Internet laposte.fr.

Par ailleurs, des ventes en avant-première auront lieu dans quelques bureaux de poste dont vous pourrez trouver les références sur le site : Le Carré d’Encre qui, en outre, vendra le fameux timbre dans sa boutique. Il sera notamment proposé les vendredi 23 et samedi 24 septembre dans les bureaux de poste de Cernay (68), Limoges (87), Merignac (33) et à Paris ( Le Carré d’Encre, 9ème arrondissement).