Convention citoyenne sur la fin de vie : le tirage au sort des citoyens est lancé

Le Conseil économique, social et environnemental lance le tirage au sort des 150 citoyens de la Convention citoyenne sur la fin de vie.

Alors que le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le 13 septembre dernier la constitution d’une Convention citoyenne sur la fin de vie, le CESE – Conseil économique, social et environnemental – lance, ce 25 octobre 2022, le tirage au sort destiné à désigner les 150 citoyens et citoyennes qui animeront ce nouvel organe de réflexion.

En effet, le CESE s’est vu attribué l’organisation de cette Convention citoyenne sur la fin de vie, dont les travaux devront permettre de répondre à la question : « Le cadre de l’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? ».

Une Convention citoyenne sur la fin de vie composée de 150 citoyens et citoyennes

Si le Comité de Gouvernance, présidé par Claire Thoury, a d’ores et déjà été mis en place, c’est donc un système de tirage au sort qui concrétisera la sélection des citoyennes et citoyens qui formeront la Convention. Un dispositif choisi pour favoriser la diversité.

« Avec le lancement du tirage au sort, nous arrivons à une étape cruciale de l’installation de cette Convention, commente en ce sens Claire Thoury, Présidente du Comité de Gouvernance, membre du CESE. Cette diversité de profils et d’histoires est essentielle au débat démocratique qui s’ouvre, c’est elle qui permettra la richesse des délibérations et que chaque point de vue soit entendu ».

Ainsi, c’est la société Harris Interactive, institut d’études et de sondages, qui a été mandatée pour réaliser le tirage au sort. Celui-ci sera réalisé à partir de numéros de téléphone générés de façon aléatoire (85 % de portables et 15 % de fixes) avec des appels téléphoniques qui permettront d’identifier 150 citoyens volontaires représentatifs de la diversité de la société française.

Rassembler un panel représentatif de la diversité de la société française

Pour garantir un panel représentant la diversité de la société française, le Comité de Gouvernance a décidé de retenir 6 critères de recrutement :

Le sexe ;

; L’âge : 6 tranches d’âge, proportionnelles à la pyramide des âges à partir de 18 ans, ont été définies ;

6 tranches d’âge, proportionnelles à la pyramide des âges à partir de 18 ans, ont été définies ; Les typologies d’aire urbaine : en se basant sur les catégories Insee, la Convention respectera la répartition des personnes en fonction du type de territoires où elles résident (grands pôles urbains, deuxième couronne, communes rurales…) ;

en se basant sur les catégories Insee, la Convention respectera la répartition des personnes en fonction du type de territoires où elles résident (grands pôles urbains, deuxième couronne, communes rurales…) ; La région d’origine : en fonction du poids démographique de chaque région française, l’ensemble des territoires français seront représentés. Les citoyens d’Outre-Mer seront ciblés via un tirage au sort spécifique sur téléphones portables dont le préfixe est géolocalisé

en fonction du poids démographique de chaque région française, l’ensemble des territoires français seront représentés. Les citoyens d’Outre-Mer seront ciblés via un tirage au sort spécifique sur téléphones portables dont le préfixe est géolocalisé Le niveau de diplôme : 6 catégories ont été définies, afin de refléter le niveau de diplôme de la population française ;

: 6 catégories ont été définies, afin de refléter le niveau de diplôme de la population française ; La catégorie socioprofessionnelle : la Convention Citoyenne reflètera la diversité des CSP (ouvriers, employés, cadres…) au sein de la population française.

À noter que le CESE indemnisera les citoyennes et les citoyens tirés au sort pour participer aux travaux. De même, les frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge, et une indemnité de garde d’enfants sera mise en place.

Le tirage au sort doit s’achever au début du mois de décembre, avant l’installation de la Convention citoyenne les 9, 10 et 11 décembre prochains au CESE. La Convention citoyenne sur la fin de vie se réunira à 9 reprises entre décembre 2022 et mars 2023, avant de remettre ses conclusions au Gouvernement fin mars 2023.