Le Prix Initiatives Aidants a récompensé 5 nouveaux projets

Le 6 octobre dernier, à l’occasion de la Journée des Aidants 2022, le collectif Je t’Aide a récompensé 5 nouveaux lauréats dans le cadre de la 5e édition de son « Prix Initiatives Aidants ».

Au total, plus de 150 structures ont soumis leur projet lors de cette nouvelle édition, à l agrande satisfaction des organisateurs : « C’est la preuve de la créativité, de l’implication et de la mobilisation des participants à proposer des solutions concrètes et adaptées aux besoins des aidants, ont-ils déclaré. L’objectif est de faire connaître et de soutenir les initiatives qui accompagnent les aidants, de donner du pouvoir d’agir aux aidants, de mettre en avant leurs expertises, d’impulser des engagements chez les acteurs qui cherchent à se mobiliser auprès des aidants, ainsi que de renforcer son réseau ».

Les différents projets ont été répartis en 5 grandes catégories : santé, répit, information/formation, soutien et accompagnement, aidants et emploi. Les lauréats ont été désignés par un jury composé d’aidants et de collaborateurs partenaires du Prix, les membres du collectif Je t’Aide n’intervenant pas dans le processus de sélection.

Les projets lauréats du Prix Initiatives Aidants

Catégorie Santé : Traces de vie : des biographes racontent l’histoire des aidants

Traces de vie est une association qui accompagne par l’écriture les personnes malades ou en fin de vie. Elle étend aujourd’hui l’écriture de biographies aux aidants. Ce dispositif permet le recueil de l’histoire de l’aidant, son vécu, les forces qu’il met au service de son proche mais aussi ses états d’âmes, les mots qu’il ne dit pas pour ne pas accabler son proche. Les aidants font appel à l’association pour être soutenus, parler, prendre du recul avec ce qu’ils vivent. Le projet vise à lutter contre l’isolement des personnes vulnérables et améliorer leur santé mentale. Les personnes accompagnées sont identifiées par les équipes soignantes, qui leur exposent la démarche et leur proposent de rencontrer le biographe de Traces de Vies. Les rencontres et entretiens sont enregistrés et le biographe transcrit en temps réel, une grande partie des récits. A l’issue des séances, une lecture de la totalité du livre est réalisée. Après la validation par l’auteur, le livre est imprimé et relié artisanalement. La remise du livre est organisée avec l’auteur ou sa famille. L’association offre à cette occasion dix livres imprimés. Cinq biographes sont en activité aujourd’hui sur trois régions. En 2025, Traces de Vies sera implantée dans toutes les régions avec 38 biographes formés.

Plus d’infos sur : https://www.tracesdevies.fr/

Catégorie Formation et information : LINESTIE : un compagnon numérique d’accueil en Ehpad pour les personnes en perte d’autonomie, leurs aidants et les professionnels

LINESTIE, expert du numérique en santé, propose des solutions digitalisées aux Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux. C’est en échangeant avec un collectif d’utilisateurs que l’entreprise LINESTIE a décelé un manque d’information concernant l’intégration des futurs résidents en Ehpad. Cette solution sera un soutien numérique, et non une solution de remplacement aux échanges humains, dans le parcours d’intégration des futurs résidents, pour les familles, et aidants. Elle se donne pour objectifs de valoriser un collectif composé d’établissements, de familles et de résidents dans la co-création de l’outil, de donner une information claire et loyale, adaptée et personnalisée, d’informer les aidants sur leurs droits et les solutions existantes et de donner à l’EHPAD, les informations nécessaires pour accueillir au mieux la personne en fonction de ses habitudes et de ses besoins. Au préalable, une expérimentation s’effectuera à Bordeaux et son agglomération, pour ensuite un déploiement sur toute la France.

En savoir plus : https://www.linestie.com/

Catégorie Soutien et accompagnement : « Aidants et bien plus » : une communauté numérique d’entraide

L’association « Aidants et bien plus » est une communauté de pair-aidance pour les aidants actifs, dans laquelle les aidants s’entraident, s’écoutent et valorisent leurs connaissances au service de tous. Au sein de cette communauté, les aidants peuvent échanger leurs trucs et astuces, poser des questions, encourager et aider les autres membres ; trouver des informations et actualités sur le sujet de l’aidance ; proposer, animer et participer à des ateliers sur diverses thématiques (ateliers créatifs, échange, bien être, développement personnel, formation, etc.) mais aussi créer des évènements physiques, afin de réunir les aidants ou participer à des groupes de parole. Ses objectifs sont de devenir la communauté de pair-aidance de référence pour les aidants actifs, un laboratoire de solutions et d’idées proposées par les aidants pour les aidants, de redonner du pouvoir d’agir aux aidants et de mettre en avant leur expertise.

En savoir plus : https://www.facebook.com/groups/aidantsetbienplus



Catégorie Répit : Respir’ Sitting : des étudiants en médico-social au domicile de parents d’enfants en situation de handicap

L’APEH, Aide aux Parents d’Enfants Handicapés milite pour le droit au répit des parents d’enfants en situation de handicap, quel que soit l’âge ou le handicap de leur enfant. Elle a créé Respir’sitting, un dispositif de répit basé sur un concept d’aide à domicile. Il propose aux parents l’aide d’un étudiant de filières médicosociales (éducateur spécialisé, psychologues, orthophoniste, TESF…) qui vient à leur domicile s’occuper de leur enfant porteur de handicap, quelques heures par mois, à convenir avec les familles, régulièrement ou à la demande. L’APEH met en lien une famille et un étudiant prêt à venir à domicile, pour qu’elle puisse s’accorder du répit. Elle se charge de trouver l’étudiant disponible quand la famille le souhaite, dans une proximité géographique cohérente. La mise en place de Respir’sitting s’effectue après la signature d’une convention qui précise le cadre pour l’étudiant et la famille. La famille rémunère l’étudiant (base minimale smic horaire) et le déclare.

En savoir plus : https://apeh.fr/respirsitting/

Catégorie Emploi : Constellation : des ateliers pour permettre aux parents d’enfants en situation de handicap de retrouver une activité professionnelle

L’association Constellation est un réseau d’entraide composé majoritairement de parents d’enfants en situation de handicap salariés, formés à la pair-aidance. La découverte du handicap chez un enfant est un bouleversement familial et plus de 80% des parents qui contactent l’association ont arrêté de travailler. Elle propose aux parents qui le souhaitent un accompagnement afin de les aider à se projeter vers une reprise professionnelle. Elle organise des Groupes de paroles, animés par un parent “intervenant-pair” et une psychologue, des Ateliers collectifs “Mise en valeur de nos compétences” animés par un parent “intervenant-pair” et des professionnels et des entretiens personnalisés avec une assistante sociale ou un coach. L’objectif de ce projet est de rompre l’isolement des parents d’enfants en situation de handicap, de développer l’entraide par des pairs et de valoriser les compétences sociales et professionnelles des parents.

Constellation a d’ores et déjà accompagné 180 familles. Leur souhait est de pouvoir proposer cet accompagnement de retour à l’emploi à tous les parents qui le souhaitent, sur la région de Nantes.

En savoir plus : https://www.constellation44.fr/page/838156-accueil

Les 5 lauréats du Prix Initiatives Aidants ont reçu une dotation d’une valeur de 4 000 € et leur contenu sera partagé sur les réseaux sociaux du Collectif Je t’Aide. Le lauréat “Coup de cœur bénéficiera par ailleurs d’un accompagnement en communication (une journée de mentoring).