match caritatif pour la maladie de Charcot : rendez-vous ce soir !

Le FC Barcelone et Manchester City, s’affrontent lors d’un match caritatif à 21h30 pour la recherche contre la maladie de Charcot en Espagne.

Les clubs de football du FC Barcelone et de Manchester City vont s’affronter ce soir lors d’un match amical caritatif. Les deux équipes se retrouveront au Camp Nou en Espagne à 21h30 lors d’une rencontre sans enjeu sportif mais aura pour objectif de réunir des fonds pour la recherche contre la maladie de Charcot, dont souffre notamment l’ancien gardien de Barcelone, Juan Carlos Unzué. Le prix des places est fixé entre 20 et 100 euros et 51 000 d’entre elles ont déjà été vendues.

La Fundación Luzón bénéficiaire du match

Tout l’argent récolté durant ce match sera reversé à la Fundación Luzón. Créée par Francisco Luzón, qui a été diagnostiqué porteur de la maladie ELA en 2014, cette fondation soutient la recherche d’un vaccin pouvant soigner la maladie de Charcot. Depuis le décès de son fondateur, c’est María José Arregui, sa veuve, qui se bat pour éradiquer cette maladie.

Voici le groupe du FC Barcelone pour ce match :

👥 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓

⚽ Barça vs Manchester City



A great game for a greater cause #TeamALS 💚 pic.twitter.com/01KydydPk3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

Loris Castaing