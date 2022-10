Aide aux aidants, le rôle que s’est fixée la CARSAT Aquitaine

La Carsat Aquitaine travaille depuis 2013 sur un programme régional de sensibilisation aux risques professionnels : le programme « aidants, aidés, une qualité de vie à préserver » visant à rendre le métier attractif et à bien accompagner les aidants.

Objectifs ? accueillir les nouveaux arrivants, limiter l’exposition des salariés aux risques de TMS, préserver la santé des salariés et améliorer la relation entre les aidés et les aidants.

accueillir les nouveaux arrivants, limiter l’exposition des salariés aux risques de TMS, préserver la santé des salariés et améliorer la relation entre les aidés et les aidants. Outils ? séances de Théâtre-Forum, livret d’accueil, formations professionnelles, fiches aides techniques, série Youtube, ateliers, etc.

séances de Théâtre-Forum, livret d’accueil, formations professionnelles, fiches aides techniques, série Youtube, ateliers, etc. Résultats ? 180 établissements accompagnés et baisse des accidents de travail au sein de ces structures.

L’une des missions traditionnelles de la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) Aquitaine est de calculer et payer presque 90% des pensions des retraités d’Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyré- nées-Atlantiques). Il faut savoir que la Carsat est un organisme de sécurité sociale est une structure privée qui exerce des missions de service public. Son expertise en matière de gestion des carrières et de paiement des retraites consiste à :

– gérer les comptes retraite

– payer chaque mois les retraites

– informer sur les droits et les démarches des futurs retraités

– conseiller les actifs et entreprises

La double-mission de prévention de la CARSAT Aquitaine

Au delà de ses missions traditionnelles la Carsat Aquitaine est également l’organisme de référence en matière de prévention.En effet la Carsat a vocation à accompagner les personnes âgées dans le but de favoriser le bien vivre à travers la préservation de la perte d’autonomie chez les seniors. Mais la Carsat mène aussi en parallèle des actions de prévention pour sensibiliser et diminuer les risques professionnels que rencontrent les actifs.

A l’occasion de la journée des aidants, intéressons-nous à la situation du vieillissement en Aquitaine

En 2020, plus de 740 000 retraités ont bénéficié d’une pension retraite versée par la CARSAT Aquitaine, soit un montant de près de 6,27 milliards d’euros. Au total, 13 agences retraite maillent le territoire aquitain. Mais outre le calcul et le paiement des retraites, la Carsat accompagne et conseille les retraités pour favoriser le bien vieillir et le maintien à domicile. La Carsat a pour mission d’informer et conseiller sur le bien vivre à la retraite, de construire des programmes d’actions et des ateliers collectifs à destination de publics ciblés sur les territoires, de structurer et financer des actions individuelles à destination des plus fragiles à partir d’une évaluation des besoins pour un plan d’aide personnalisé.

En effet, l’Aquitaine n’échappe pas au vieillissement global de la population : selon l’INSEE, à l’horizon 2030, un Aquitain sur trois sera âgé de 60 ans ou plus. Le phénomène de vieillissement est particulièrement marqué en Dordogne qui présente l’un des plus forts déséquilibres intergénérationnels, au 3e rang des départements français.

Au vu de ce contexte, la prévention de la perte d’autonomie (lien social, activité physique, alimentation, mobilité, logement, etc.) représente un défi majeur pour la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail d’Aquitaine.

Focus sur les actions autour du bien vieillir

Depuis plus de 10 ans, la Carsat Aquitaine s’appuie sur l’expertise des Associations Santé, Éducation et Prévention sur les Territoire (ASEPT), en lien avec de nombreux partenaires locaux (associations et collectivités), pour déployer le Programme Régional Interinstitutionnel de Prévention PRIP. Chaque année, ce programme mobilise environ 250 animateurs qui accompagnent plus de 15 000 seniors.

Son objectif ? Permettre aux personnes âgées de bien vivre leur retraite tout en sauvegardant le lien social grâce à la tenue d’ateliers collectifs, gratuits et accessibles aux plus de 55 ans. Ces modules traitent de thématiques variées telles que la santé, l’alimentation, l’activité physique, la mémoire, le bien-être, l’adaptation du logement, la prévention des chutes, la découverte ou l’approfondissement des usages numériques…

L’enjeu du maintien à domicile en aquitaine

En Aquitaine, le nombre de personnes dépendantes va croissant et de fait les capacités d’accueil en Ehpad sont sous tension et cela va s’accroitre. Pour les acteurs de la protection sociale, l’enjeu est donc de proposer des solutions afin d’accompagner le virage domiciliaire, c’est à dire le souhait du senior de vivre à son domicile. Une situation qui se confronte au fait que 6% des logements en Aquitaine ne sont pas adaptés (étude ANAH), et 62% des chutes des plus 65 ans ont lieu au domicile (étude INPES).

Aussi, cette année, plus de 9 000 évaluations des besoins à domicile ont été menées sur les 5 départements aquitains. Résultat : 15 406 aides ont été accordées pour financer des solutions favorisant le maintien à domicile (adaptation du logement, aides ménagères, petit matériel, etc.) et effectuées par l’un des 270 prestataires d’aide à domicile partenaires de la Carsat Aquitaine.

Corollaire de cette demande en forte croissance : les professionnels de l’aide à domicile sont davantage exposés aux accidents du travail et maladies professionnelles. Ils sont confrontés à de nombreux risques physiques – gestes répétitifs, manutentions de charges lourdes, postures contraignantes – et des situations émotionnellement difficiles – précarité sociale, violence, troubles cognitifs, fin de vie… Toutes ces situations entraînent une charge mentale lourde, d’autant plus difficile à supporter que le travail se fait de façon solitaire. La conséquence de ces situations de travail pénibles abouti à l’explosion depuis 10 ans de la sinistralité du secteur (taux d’accidents du travail de 100/1000 salariés, c’est plus que dans le BTP), et le manque d’attractivité des métiers engendre un manque de main d’œuvre et donc la remise en cause de la politique de maintien à domicile.

Le programme « aidants, aidés, une qualité de vie à préserver » de la carsat

Créé en 2013, le programme « Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver » vise à sensibiliser les personnes âgées en perte d’autonomie, leurs proches-aidants et les professionnels de l’aide à domicile à la prévention des risques. Ses objectifs ? Associer la qualité de vie au domicile des aidés, des proches-aidants et la qualité de vie au travail des salariés.

