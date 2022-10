Arrêts cardiaques : Une application pour sauver des vies

L’association Sauv life vient en aide aux victimes d’arrêts cardiaques à travers une application

Sauv life est une association qui a lancé son application en 2018. Le principe ? Faire intervenir des citoyens le plus rapidement possible auprès de personnes victimes d’arrêts cardiaques. Les guider jusqu’au lieu de l’incident et les aider à intervenir du mieux possible une fois sur place auprès de la personne à secourir.

Lorsque le Samu est contacté pour ce qui semble être un malaise cardiaque, le régulateur qui reçoit l’appel peut alors envoyer une alerte sur l’application Sauv life. Ainsi, si un passant inscrit sur l’application se trouve à proximité de l’incident, il recevra une notification et pourra, s’il est disponible à ce moment-là, intervenir en attendant que les secours arrivent. Si besoin, l’application guidera pour qu’il puisse se rendre sur place.Si cette personne ne connait pas les gestes de premiers secours, un médecin du Samu l’aide par téléphone.

L’application est totalement gratuite. Elle est téléchargeable gratuitement sur iOS et Android. Néanmoins, les services mis en place coûtent cher. Pour cette raison, Sauv life lance un appel aux dons pour continuer à fonctionner et se développer. À ce jour, elle est présente sur 47 départements.

Pour obtenir plus d’informations sur l’association Sauv life et l’application qu’elle a développée : https://sauvlife.fr/