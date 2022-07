Droits des proches aidants : un guide pour mieux comprendre

Face au parcours difficile auquel doit faire face un aidant, l’Unapei a décidé de créer un guide intitulé « Handicap : les droits des proches aidants » afin de les aider à mieux comprendre leurs droits et à faciliter leur quotidien.

Afin de répondre aux besoins des proches aidants, le mouvement associatif Unapei a décidé de créer un guide dans un but précis : apporter des conseils pratiques et informations utiles pour une mise en œuvre effective des droits des proches aidants.

Ce guide, intitulé « Handicap : les droits des proches aidants », a été réalisé en partenariat avec la Mutuelle Intégrance, qui poursuit un but commun. Ce que souligne Stéphane Bridel, son directeur général adjoint : « À la Mutuelle Intégrance, nous soutenons depuis toujours les personnes vulnérables et bien évidemment nous avons développé des solutions pour leurs accompagnants. Ces aides sont aujourd’hui indispensables sachant qu’actuellement en France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, un handicap, une maladie chronique ou invalidante. Soutenir le Guide “Droit des aidants” de l’Unapei prend ainsi tout son sens. Celui-ci va permettre de compléter l’accompagnement des aidants, d’une façon pratique et dans un langage simple ».

De plus, l’UNAPEI explique vouloir apporter des informations claires, faciles à comprendre et à s’approprier avec des solutions concrètes appliquées à chaque difficulté du quotidien.

Un avis que partage Luc Gateau, président de l’Unapei : « L’accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel repose encore trop sur les parents, les frères ou les sœurs… Ils multiplient les tâches et responsabilités, et vivent trop souvent, un véritable parcours du combattant à chaque étape de leur vie. L’Unapei avait lancé, dès 2020, une campagne de sensibilisation #Ledroitdetrejusteparent pour rappeler que les aidants ont le droit aussi au répit. Mais depuis, les choses n’ont pas beaucoup bougé. Nous espérons, avec ce nouveau guide, leur apporter une aide et quelques solutions, pour faciliter, un peu, leur quotidien ».

Droits des proches aidants : un guide pour répondre à des objectifs concrets

Apporter des réponses concrètes à des interrogations du quotidien des aidants. Tel est l’objectif du livret intitulé « Handicap : les droits des proches aidants » qui répond notamment à ces trois questions :

– « Comment puis-je demander un congé à mon employeur pour m’occuper de mon fils atteint de trisomie 21 ? »

– « Vais-je avoir des droits à la retraite en tant qu’aidant ? »

– « Pourrais-je bénéficier d’une formation ? »

Composé de 15 fiches pratiques, ce guide regroupe trois thématiques majeures :

– la vie professionnelle;

– la vie personnelle et familiale;

– la retraite.

À noter que le guide s’adresse à la fois aux parents, aux proches de personnes en situation de handicap, aux professionnels, ainsi qu’aux bénévoles associatifs qui les accompagnent.

Comment se procurer le guide ?

Le guide « Handicap : les droits des proches aidants », est disponible au prix de 14 euros.

Néanmoins, il faut savoir qu’il y a une réduction de 5 % pour tout adhérent à une association du réseau Unapei.

Si vous êtes intéressé par ce guide, rendez-vous ici.

Unapei : offrir les mêmes droits à tous

Depuis 60 ans, l’Unapei œuvre pour que les personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif, aient accès au même droit que tout un chacun.

Par ailleurs, l’UNAPEI s’engage pour une société solidaire, ouverte à tous et respectueuse des différences et du libre-choix des personnes en situation de handicap.

En ce qui concerne son réseau, l’Unapei compte 350 associations membres, qui innovent sur tous les territoires et construit des solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la vie des personnes handicapées afin d’agir contre l’isolement et l’exclusion sociale.

Qu’ils soient atteints d’un handicap intellectuel, d’autisme, de polyhandicap ou de handicap psychique, l’Unapei accompagne chaque année, 200 000 enfants, adolescents et adultes.

