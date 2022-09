Fête des chiens guides : Les centres d’éducation mobilisés 

Afin d’informer et sensibiliser le public, la Fédération Française des Associations de Chiens Guides d’aveugles organise les 24 et 25 septembre 2022 une nouvelle édition de la fête des chiens guides.

Les 24 et 25 septembre 2022, la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC) organisera une nouvelle édition de la Fête des Chiens Guides. Objectifs : Sensibiliser le public à la déficience visuelle, faire comprendre le travail du chien guide et informer les personnes déficientes visuelles qui pourraient être éligible à son obtention.

14 centres d’éducation mobilisés dans toute la France

Dans ce cadre, pas moins de 14 centres d’éducation répartis dans toute la France proposeront des journées portes ouvertes ainsi avec de nombreuses animations.

Au programme :

– Démonstrations du travail des éducateurs.

– Visite guidée des écoles.

– Démonstration sur des parcours de simulation.

– Rencontres avec des professionnels, des familles d’accueil et des maîtres de chiens guides.

– Sensibilisation au handicap visuel.

– Activités ludiques et festives pour les petits et les grands.

Parmi les centres participants : Chiens Guides de Lyon et du Centre-Est à Misérieux ● Chiens Guides d’Aveugles du Centre-Ouest, à Limoges et à Lezoux ● Chiens Guides de l’Est, à Woippy et à Cernay ● Chiens Guides Grand Sud Ouest à Toulouse ● Chiens guides Grand Sud Ouest – Aliénor Bordeaux à Mérignac ● Association Les Chiens guides d’aveugles de l’Ouest, à Angers et à Pont-Scorff ● École de Chiens Guides de Paris ● Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France à Coubert ● Chiens Guides d’Aveugles Centres Paul Corteville à Honguemare-Guenouville ● Les Chiens guides d’aveugles de Provence Côte d’Azur Corse à Lançon-Provence ● Fondation Frédéric Gaillanne à l’Isle-sur-la-Sorgue.

2 millions de personnes touchées par une déficience visuelle

« En France, 2 millions de personnes déclarent une déficience visuelle et plus de 200 000 d’entre elles souffrent de cécité ou de malvoyance profonde. Ces personnes sont éligibles à l’obtention d’un chien guide : pourtant, seulement 1% d’entre elles en bénéficie, commente la FFAC. C’est une occasion unique pour le grand public de mieux comprendre le travail du chien éduqué par les professionnels des écoles et de rappeler que ce précieux compagnon de vie ».

La FFAC précise par ailleurs que si l’éducation d’un chien guide dure jusqu’à 24 mois et coûte environ 25 000 euros, celui-ci est remis gratuitement aux personnes malvoyantes grâce à une formidable chaine de solidarité.

Elle rappelle que chaque année, 220 chiens guides sont remis gratuitement aux personnes déficientes visuelles avec un impact sur leur autonomie et leur inclusion sociale qui fait l’unanimité comme le révèle la consultation menée par la FFAC en partenariat avec OpinionWay*. Le chien guide facilite leurs trajets (93 % oui, tout à fait) et les sécurise (88 % oui, tout à fait). De plus, le chien guide leur garantit une plus grande autonomie (91 % oui, tout à fait) et accompagne la quasi-totalité des actifs sur leur lieu de travail (98 %). Il apporte un soutien moral au quotidien (96 %) et agit comme un véritable facteur de sociabilisation : 96 % des maîtresses et maîtres de chien guide estiment qu’il leur permet de renforcer leur vie sociale.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici : https://www.chiensguides.fr/