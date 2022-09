L’autisme mis en scène au théâtre : « Je rêvais d’un autre monde »

Sensibiliser le public et apporter un regard différent sur l’autisme par le biais du théâtre : tel est l’objectif de la pièce « Je rêvais d’un autre monde », qui sera proposée le jeudi 29 septembre 2022, à 20h, au théâtre de Thionville.

Ouvert à tous et gratuit sur réservation, cet événement sera organisé par l’Apei Moselle, en partenariat avec la Ville de Thionville, le CCAS et la Mission Handicap de Thionville : « Nous souhaitons sensibiliser sur toutes les dimensions du spectre de l’autisme et y apporter des éléments de compréhension à travers le théâtre », ont-ils commenté.

Une société en crise dirigée par deux personnes autistes

Concrètement, cette pièce de théâtre humoristique met en scène deux personnes qui présentent des troubles du spectre de l’autisme et auxquelles il revient de gouverner « une société au bord du précipice ». Afin de représenter la diversité des troubles autistiques, l’un des deux héros est autiste Asperger – de haut niveau – tandis que le second se présente comme « autiste normal ». Tous deux vont devoir trouver des solutions à tous les maux de la société, tout en se confrontant au peuple et en parvenant à interagir entre eux.

Des ateliers de sensibilisation auprès des collégiens

Après avoir été présentée en lecture au Festival d’Avignon en 2019, le texte de la pièce a également été mis au programme des élèves de 3e et de 4e de plusieurs collèges dans le Val-de-Marne et la Seine et Marne.

C’est dans la continuité de cette démarche que deux ateliers de sensibilisation au handicap seront animés par le créateur de la pièce, Benjamin Oppert, au sein du collège Hélène Boucher. Il interviendra plus particulièrement auprès de classes de 4e et 3e, le jeudi 29 septembre, quelques heures avant la représentation.

En lien avec la mission Handicap de Thionville, ces ateliers reposeront sur des temps d’échange et de partage à partir de la pièce de théâtre et du thème de l’autisme. La lecture d’une scène sera également proposée aux adolescents qui pourront s’exprimer sur leur vision du handicap.

Spectacle gratuit avec réservation obligatoire auprès du théâtre de Thionville au 03 82 83 01 24 ou par mail à l’adresse : [email protected]. Billets à retirer au théâtre. Une séance de dédicace du livre de la pièce sera proposée à l’issue de la représentation.

« Je rêvais d’un autre monde », spectacle écrit et mis en scène par Benjamin Oppert, avec Magali Faure, Sébastien Durand et Serge Martinez, assistance à la dramaturgie : Thaïs Herbreteau.

Pour en savoir sur cette pièce de théâtre qui évoque le thème de l’autisme, rendez-vous ici : https://www.facebook.com/Spectacle-Je-r%C3%AAvais-dun-autre-Monde–107816100779297/