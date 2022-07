Livre édité en grands caractères : Mahmoud ou la montée des eaux

“Mahmoud ou la montée des eaux”, un livre édité en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe.

Cet ouvrage a reçu le Prix du Livre Inter 2022 et le prix Wepler-Fondation la Poste 2021, le prix Marguerite Duras 2021, le prix des enseignants de l’académie de Créteil, le prix des lecteurs de la Librairie Nouvelle à Voiron, le prix de la Librairie Nouvelle d’Orléans et le prix des libraires Payot. La Loupe a choisi de l’ajouter à ses livres édités en grands caractères.

Syrie. Un vieil homme rame à bord d’une barque, seul au milieu d’une immense étendue d’eau. En dessous de lui, sa maison d’enfance, engloutie par le lac el-Assad, né de la construction du barrage de Tabqa, en 1973. Fermant les yeux sur la guerre qui gronde, muni d’un masque et d’un tuba, il plonge et c’est sa vie entière qu’il revoit, ses enfants au temps où ils n’étaient pas encore partis se battre, Sarah, sa femme folle amoureuse de poésie, la prison, son premier amour, sa soif de liberté.

“Mahmoud ou la montée des eaux“, de Antoine Wauters. 250 pages, 20 €, Taille 20, ISBN : 978-238-299-061-2. Un livre édité en grands caractères proposé par La Loupe.

