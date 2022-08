Livre édité en gros caractères : “Elisabeth II” de Marc Roche

“Elisabeth II”, un livre édité en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe.



La popularité de la reine Elisabeth n’a jamais faibli. Au côté de son père George VI, on découvre l’éducation de la « little princess », son apprentissage du métier royal, son mariage avec Philip Mountbatten en 1947 et son accession précoce au trône en 1952, guidée par son Premier ministre et mentor Winston Churchill. Elisabeth II a dédié sa vie à la monarchie, même lorsque les crises l’ont menacée : les frasques de sa soeur Margaret et celles des enfants Windsor, sans oublier l’affaire Diana qui ébranla son image et mit en danger la couronne. À plus de 90 ans, elle reste le seul monarque régnant sur 16 pays. Un destin exceptionnel.

“Elisabeth II” de Marc Roche. 380 pages, 22,60 €, Taille 19, ISBN : 978-238-299-084-1. Un livre édité en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe.

