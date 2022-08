Livre sur le coma : une adaptation d’un best-seller français

Adaptée par Philippe Pelaez et Patricio Angel Delpeche, La chambre des merveilles s’inspire du roman éponyme de Julien Sandrel. Un livre sous forme de bande-dessinée qui aborde le thème du coma.

La chambre des merveilles est une BD qui sortira en septembre prochain, inspirée du roman éponyme et adaptée par Philippe Pelaez et Patricio Angel Delpeche. L’auteur de ce livre sur le coma, Julien Sandrel est né en 1980 à Hyères. Après 15 ans de travail en entreprise, il s’est lancé dans l’écriture. La Chambre des merveilles est son premier roman. Il a immédiatement connu un énorme succès en France mais également dans le monde.

Le roman a été vendu à hauteur de 300 000 exemplaires et a été récompensé de plusieurs prix, notamment le prix Méditerranée des lycéens. Une pièce de théâtre inspirée du livre est d’ailleurs jouée cet été à Avignon et une adaptation cinéma est déjà prévue. De nombreux changements de médias qui ont également conduit à un traitement du script pour la bande dessinée.

Le thème du coma abordé dans un livre

La BD, à l’instar du roman transpire la joie de vivre malgré un début dramatique. En effet, le livre raconte l’histoire de Thelma, dont le fils, Louis, se fait percuter par un camion et tombe dans le coma. Mais après avoir découvert un carnet dans lequel celui-ci a noté tous ses rêves à réaliser avant de mourir, elle se lance dans le projet de les accomplir pour lui. Au travers d’une aventure remplie d’humour, l’auteur nous propose une réflexion sur la façon dont on passe à côté de notre vie et de l’essentiel. Il s’attaque aussi au défaitisme et incite à ne jamais baisser les bras.

Un format parfaitement adapté à la BD

Ce livre consacré au thème du coma est touchant, et nous dépeint la tristesse d’une mère, pleine de regrets de ne pas avoir su mieux s’occuper de son fils et son amour infini pour lui. Cette épreuve va devenir un parcours initiatique pour Thelma au cours duquel elle va réapprendre à aimer, voyager, et à tisser une nouvelle relation avec son fils. Le format de la bande dessinée se prête parfaitement à l’histoire. Les images sont colorées et le style de dessin colle très bien avec le côté dramatique et à la fois joyeux du roman. Vous pouvez déjà acheter la BD via ce lien.

Loris Castaing