Livres accessibles en gros caractères : Découvrez “L’enfant du Sud”

“L’enfant du Sud”, l’un des livres accessibles en gros caractères proposés par les éditions de La Loupe

Au cœur de l’Amérique des années 1950, Joyce est au chevet de sa grand-mère qui, avant de rendre son dernier souffle, lui révèle qu’elle l’a adoptée à sa naissance : un secret de famille bouleversant pour la jeune femme qui décide de retrouver ses vrais parents. Avec courage et détermination pour seuls bagages, Joyce remontera peu à peu le fil de son histoire, une histoire commencée 23 ans plus tôt, alors qu’une jeune femme blanche issue de la bourgeoisie étouffait dans le carcan parental. En quête de liberté, elle est tombée amoureuse d’un musicien de jazz. Noir. Le point de départ d’un drame dont personne n’est sorti indemne… « L’enfant du Sud » de Amélie Grégoire. Collection 17, ISBN : 9782382990575, 22.80 €. Livre accessible en gros caractères.

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition de livres accessibles en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge. Et toujours, dès deux livres achetés ou 30 euros d’achat : un livre gratuit à choisir parmi une large sélection ou une revue de jeux offerte, ainsi que le port offert en Colissimo.

Pour obtenir plus d’informations sur les livres accessibles en gros caractères proposés par les éditions La Loupe, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/