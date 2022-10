Non-recours aux droits sociaux : Les prestations sociales vues autrement

Prestations sociales : L’ouvrage “Petite introduction à la question du non-recours aux droits sociaux” se penche sur la décision d’y faire appel ou non pour les potentiels bénéficiaires.

Aborder la question du non-recours et amener chacun à réfléchir sur le sujet : Tel est l’objectif de l’ouvrage “Petite introduction à la question du non-recours aux droits sociaux” de Philippe Warin. Ainsi, il propose, en huit chapitres, des « méthodes » pour sonder l’actualité de la question, se doter d’une grammaire, repérer concrètement le phénomène, mais aussi identifier les lieux de production de données en France et dans d’autres pays européens, mobiliser les modèles d’analyse existants, et présenter les principales réponses avancées aujourd’hui.

“Le non-recours aux prestations sociales est devenu un sujet de préoccupation. Le phénomène est d’ampleur. Sa mesure sert à jauger l’effectivité des politiques sociales et même à apprécier leur légitimité. Inscrite dans l’agenda gouvernemental, la lutte contre le non-recours est décrétée. Depuis près de dix ans, elle s’organise dans des plans d’action nationaux et locaux. Des mesures sont prises pour réduire ou prévenir le phénomènes. Ceci est vrai en France comme dans d’autres pays européens et au-delà. Elles mobilisent fortement les acteurs, en particulier ceux de l’intervention sociale, notamment au local. Des réponses structurelles sont aussi attendues et dépendent des choix politiques”.

Cette « introduction » à la question du non-recours fait une restitution des savoirs pratiques constitués pendant près de vingt ans par l’auteur qui a remis sur le métier une question ancienne, mais suffisamment gênante pour avoir été oubliée. Elle vise à aider les professionnels qui souhaitent agir à fabriquer leur propre compréhension du phénomène.

Directeur de recherche au CNRS (laboratoire de sciences sociales PACTE à l’université de Grenoble), Philippe Warin est également cofondateur de l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore). Il est à l’origine de nombreuses publications, et notamment de travaux sur la réception des politiques sociales par les publics qui ont largement contribué à réexaminer le phénomène du non-recours et à le rendre public en France.

“Petite introduction à la question du non-recours aux droits sociaux”, Philippe Warin

ESF Editeur, Actions sociales.

ISBN : 978-2-85086-425-4

156 pages – 19,90€. En vente en librairie et sur www.esf-editeur.fr