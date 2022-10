Ouvrages en gros caractères : “Les détectives du Yorkshire”

“Rendez-vous avec le mal – Les détectives du Yorkshire”, découvrez l’un des ouvrages en gros caractères proposés par les éditions de La Loupe

Quand Mme Shepherd vient voir Samson O’Brien à l’Agence de Recherche des Vallons, convaincue que quelqu’un essaie de la tuer, le détective privé pense avoir affaire à une vieille dame un peu sénile. Pourtant, après une série de curieux incidents à la maison de retraite de Fellside Court, il se demande s’il n’aurait pas dû prendre la chose un peu plus au sérieux… Alors que Noël approche, Samson se lance dans une enquête qui l’oblige à renouer avec les habitants de Bruncliffe, ceux-là mêmes qu’il a fuis une dizaine d’années auparavant et qui le traitent à présent comme un paria. Et qui mieux que la tempétueuse Delilah Metcalfe, propriétaire de l’Agence de Rencontre des Vallons, peut l’aider à regagner leur confiance.

« Rendez-vous avec le mal – Les détectives du Yorkshire » de Julia Chapman. L’un des ouvrages en gros caractères proposés par La Loupe. 19 € chaque tome, Taille 20, ISBN tome 1 : 978-2-84868-978-4- ISBN tome 2 : 978-2-84868-977-7

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

